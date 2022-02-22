Исторический взрыв на Солнце. Аппарат Solar Orbiter снял гигантский солнечный протуберанец

Аппарат смог получить изображение самого большого выброса плазмы из когда-либо увиденных астрономами, а также полного солнечного диска.

Космический аппарат Solar Orbiter прислал на Землю по-настоящему уникальные фотографии Солнца. Он смог запечатлеть гигантское извержение на Солнце, которое астрономы считают самым большим за все время наблюдений, а также полный солнечный диск. И все это на одном изображении, сообщает New Atlas.

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Солнечные протуберанцы, такие как увидел Solar Orbiter, являются огромными структурами, которые состоят из силовых линий магнитного поля, которые удерживают солнечную плазму в подвешенном состоянии над поверхностью Солнца. Подобные извержения называют выбросами корональной массы. Данный выброс плазмы улетел в космос на миллионы километров. В этот раз он был направлен в другую сторону, а не на Землю, поэтому планета не ощутила на себе всю силу "солнечного гнева".

[ + – ] Как происходило гигантское извержение на Солнце также можно увидеть на видео

Наше Солнце – это изменчивая звезда. У нее есть свой 11-летний цикл активности, во время которого существуют максимум и минимум активности. Эти циклы происходят внутри более длительных циклов, которые длятся десятилетиями. Во время солнечного максимума на Солнце появляются пятна, вспышки, извержения, выбросы корональной массы, а во время минимума наша звезда относительно спокойна.

[ + – ] Как происходило гигантское извержение на Солнце также можно увидеть на видео

Сейчас у Солнца период, который можно назвать "приближение к солнечному минимуму", но звезда все еще может проявить свою активность в виде таких огромных выбросов плазмы.

[ + – ] Солнце все еще может проявить свою активность в виде таких огромных выбросов плазмы Фото: ESA

В Европейском космическом агентстве говорят, что полученный аппаратом Solar Orbiter снимок особенно важен для науки. Его приборы смогли "увидеть" весь солнечный протуберанец и весь солнечный диск на одном изображении.

[ + – ] Космический аппарат Solar Orbiter возле Солнца. Иллюстрация Фото: ESA

Solar Orbiter смог сделать такое изображение, потому как находится достаточно близко от Солнца, а именно на расстоянии 3,5 млн км. Это в 5 раз превышает радиус Солнца.

Другие космические аппараты, такие как SOHO, часто видят подобную солнечную активность, но либо ближе к Солнцу, либо дальше. В Европейском космическом агентстве считают, что с помощью таких больших изображений Солнца можно будет лучше понять природу подобных извержений.

Фокус уже писал о том, что в феврале этого года на Солнце постоянно происходят вспышки и одну из них по своим масштабам ученые оценили, как апокалиптическую.

Напоминаем, что в январе космический аппарат Solar Orbiter случайно пролетел сквозь хвост кометы Леонарда.