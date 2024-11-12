Странная комета-кентавр: извержение вулкана сделало ее ярче почти в 300 раз (фото)

Четыре извержения ледяного вулкана на комете 29P/Швассмана-Вахмана произошли за 48 часов, что значительно увеличило яркость необычной кометы.

Комета 29P/Швассмана-Вахмана является достаточно необычным объектом, который сбивает с толку астрономов. Теперь же было обнаружено еще одно необычное явление. Четыре извержения ледяного вулкана кометы привели к тому, что она стала ярче в 289 раз, чем обычно. Это самое мощное извержение на этой комете с 2021 года, согласно данным Британской астрономической ассоциации, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Комета 29P/Швассмана-Вахмана является ледяным телом шириной примерно 60 км. Это одна из примерно 500 комет, которые являются кентаврами. Эти объекты вращаются вокруг Солнца между Юпитером и Нептуном. Но у данной кометы есть очень необычные характеристики, которые отличают ее от остальных кентавров, что остается загадкой для астрономов.

На комете 29P/Швассмана-Вахмана произошло самое большое извержение за последние три года. Это изображение, полученное телескопом Спитцер показывает комету после крупного извержения в 2003 году Фото: NASA

Комета 29P/Швассмана-Вахмана также является криовулканической кометой, то есть объектом, на котором происходят извержения ледяных вулканов. Эта комета, как и другие, состоит из различных видов льда и пыли.

Большая часть комет имеет длинные эллиптические орбиты и когда они приближаются к Солнцу, то нагреваются. Когда это происходит, лед с самой низкой температурой кипения улетает первым в космос и уносит с собой пыль. Но иногда внутренний лед взрывается, что похоже на извержение вулкана. В результате в космос улетает больше льда и пыли и это вещество отражает намного больше солнечного света.

На этих фотографиях видно, как комета 29P/Швассмана-Вахмана становится ярче после извержения в октябре 2021 года Фото: Live Science

Но у кометы 29P/Швассмана-Вахмана необычно круглая орбита, которая почти не меняется. Чтобы совершить один оборот вокруг Солнца комете нужно примерно 15 лет и ее яркость в основном остается стабильной. Это происходит потому, что температура кометы меняется незначительно.

Тем не менее, комета 29P/Швассмана-Вахмана, возможно, является объектом с самым большим количеством извержений вулканов в Солнечной системе после спутника Юпитера Ио. Эти извержения хоть и не являются регулярными, и часто очень мощными. Хотя они должны происходить более регулярно и быть более одинаковыми. Пока что астрономы точно не знают, почему так происходит. Также остается загадкой, почему мощные извержения не происходят, когда комета находится близко к Солнцу.

Новую серию извержений на комете 29P/Швассмана-Вахмана астрономы зафиксировали 2 ноября, когда произошел первый взрыв, а за ним в течение 48 часов последовали еще 3 взрыва. Таким образом выброшенные в космос лед и пыль заставили светится комету в 289 раз ярче, чем обычно. Это самое мощно извержение на этой комете с 2021 года.

В это время комета не находилась в самой близкой точке к Солнцу, ведь она там побывала 5 лет назад и снова окажется только через 10 лет. Пока что астрономы не могут полностью объяснить природу этого странного объекта, но надеются решить эту проблему во время дальнейших наблюдений.

Как уже писал Фокус, на полюсах Солнца постоянно что-то движется и ученые еще никогда не видели это воочию. Исследователи считают, что на солнечных полюсах присутствует природное явление, подобие которого можно встретить и на Земле.

Также Фокус писал о том, что огромные черные дыры предпочитают есть из неустойчивых тарелок. Астрономы смогли разгадать секрет сверхмассивных черных дыр, что имеет решающее значение для понимания их природы и того, как они влияют на ткань пространства-времени.