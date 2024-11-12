Дивна комета-кентавр: виверження вулкана зробило її яскравішою майже в 300 разів (фото)

Чотири виверження крижаного вулкана на кометі 29P/Швассмана-Вахмана відбулися за 48 годин, що значно збільшило яскравість незвичайної комети.

Комета 29P/Швассмана-Вахмана є досить незвичайним об'єктом, який збиває з пантелику астрономів. Тепер же було виявлено ще одне незвичайне явище. Чотири виверження крижаного вулкана комети призвели до того, що вона стала яскравішою у 289 разів, ніж зазвичай. Це найпотужніше виверження на цій кометі з 2021 року, згідно з даними Британської астрономічної асоціації, пише IFLScience.

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Комета 29P/Швассмана-Вахмана є крижаним тілом шириною приблизно 60 км. Це одна з приблизно 500 комет, які є кентаврами. Ці об'єкти обертаються навколо Сонця між Юпітером і Нептуном. Але у цієї комети є дуже незвичайні характеристики, які відрізняють її від інших кентаврів, що залишається загадкою для астрономів.

На кометі 29P/Швассмана-Вахмана сталося найбільше виверження за останні три роки. Це зображення, отримане телескопом Спітцер, показує комету після великого виверження у 2003 році Фото: NASA

Комета 29P/Швассмана-Вахмана також є кріовулканічною кометою, тобто об'єктом, на якому відбуваються виверження крижаних вулканів. Ця комета, як і інші, складається з різних видів льоду і пилу.

Велика частина комет має довгі еліптичні орбіти і коли вони наближаються до Сонця, то нагріваються. Коли це відбувається, лід із найнижчою температурою кипіння відлітає першим у космос і забирає з собою пил. Але іноді внутрішній лід вибухає, що схоже на виверження вулкана. У результаті в космос відлітає більше льоду і пилу і ця речовина відбиває набагато більше сонячного світла.

На цих фотографіях видно, як комета 29P/Швассмана-Вахмана стає яскравішою після виверження в жовтні 2021 року Фото: Live Science

Але у комети 29P/Швассмана-Вахмана незвично кругла орбіта, яка майже не змінюється. Щоб зробити один оберт навколо Сонця кометі потрібно приблизно 15 років, і її яскравість здебільшого залишається стабільною. Це відбувається тому, що температура комети змінюється незначно.

Проте, комета 29P/Швассмана-Вахмана, можливо, є об'єктом з найбільшою кількістю вивержень вулканів у Сонячній системі після супутника Юпітера Іо. Ці виверження хоч і не є регулярними, і часто дуже потужними. Хоча вони повинні відбуватися більш регулярно і бути більш однаковими. Поки що астрономи точно не знають, чому так відбувається. Також залишається загадкою, чому потужні виверження не відбуваються, коли комета перебуває близько до Сонця.

Нову серію вивержень на кометі 29P/Швассмана-Вахмана астрономи зафіксували 2 листопада, коли стався перший вибух, а за ним протягом 48 годин відбулися ще 3 вибухи. Таким чином викинуті в космос лід і пил змусили світиться комету в 289 разів яскравіше, ніж зазвичай. Це найпотужніше виверження на цій кометі з 2021 року.

У цей час комета не перебувала в найближчій точці до Сонця, адже вона там побувала 5 років тому і знову опиниться тільки через 10 років. Поки що астрономи не можуть повністю пояснити природу цього дивного об'єкта, але сподіваються вирішити цю проблему під час подальших спостережень.

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