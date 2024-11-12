Огромные черные дыры предпочитают есть из неустойчивых тарелок: что выяснили ученые

Астрономы смогли разгадать секрет сверхмассивных черных дыр, что имеет решающее значение для понимания их природы и того, как они влияют на ткань пространства-времени.

Сверхмассивные черные дыры, которые находятся в центре галактик, во время вращения тянут за собой саму ткань пространства-времени. Таким образом ничто в их окружении не остается в стабильном состоянии, включая их аккреционные диски. Таким образом эти диски, из которых черные дыры получают материю для питания, колеблются. Исследование было опубликовано в Astrophysical Journal, пишет Space.

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Хотя сверхмассивные черные дыры находятся в центре всех крупных галактик, не все они имеют аккреционные диск вокруг себя. Это сплющенные облака из газа и пыли, из которых черные дыры получают материю для питания. Аккреционные диски часто излучают свет. Астрономы знали, что более тусклые аккреционные диски колеблются во время питания черной дыры, но не знали, происходит ли это с более яркими дисками, когда черная дыра вращается.

Огромная гравитация сверхмассивной черной дыры вызывает трение в сплющенном облаке из газа и пыли, так что аккреционные диски часто светятся очень ярко. Также черные дыры поглощают не всю материю, а часть ее выбрасывается в виде высокоэнергетических двойных струй плазмы. Эти струи сопровождаются мощным электромагнитным излучением. Таким образом возникают квазары – самые яркие объекты во Вселенной.

Для того, чтобы определить, колеблются ли во время вращения и питания черной дыры сверхяркие аккреционные диски так же, как и их менее яркие аналоги, астрономы создали моделирование. Оно учитывало динамику электромагнитного излучения черной дыры и основы теории относительности Эйнштейна.

Хотя сверхмассивные черные дыры находятся в центре всех крупных галактик, не все они имеют аккреционные диск вокруг себя. Это сплющенные облака из газа и пыли, из которых черные дыры получают материю для питания. Аккреционные диски часто излучают свет Фото: NASA

Моделирование показало, что в процессе поглощения материи сверхяркие аккреционные диски действительно колеблются под влиянием гравитации черной дыры. По словам ученых, газ в основном выбрасывается вокруг оси вращения внешней части диска, а не вокруг оси вращения черной дыры. Прецессия диска со временем изменяет направление выброса газа.

Астрономы также выяснили, что колебание передается плазменным струям, которые выпускает черная дыра, имеющая сверхяркий аккреционный диск. Это может заставить эти струи и свет, который они излучают, менять свое направление. Таким образом можно объяснить периодические изменения яркости аккреционных дисков черных дыр, что долгое время оставалось загадкой для ученых.

Теперь астрономы намерены подтвердить, что черные дыры с очень яркими дисками действительно вращаются. Это может укрепить понимание того, как вращение черных дыр имеет решающее значение для влияния на различные космические явления, и подтвердить влияние вращающихся черных дыр на саму ткань пространства-времени.

Как уже писал Фокус, США рискуют проиграть космическую гонку Китаю, которая касается первой высадки человека на Луну в 21 веке. Следующий человек, ступивший на поверхность Луны впервые с 1972 года будет говорить по-английски или на китайском? Пока этот вопрос остается открытым.

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