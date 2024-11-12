Кто первым высадит астронавтов на Луну: США рискуют проиграть космическую гонку Китаю

Следующий человек, ступивший на поверхность Луны впервые с 1972 года будет говорить по-английски или на китайском? Пока этот вопрос остается открытым.

Всего 12 американцев побывали на Луне в период с 1969 по 1972 год. Теперь и США, и Китай готовятся отправить туда астронавтов в этом десятилетии. Но новая лунная программа NASA "Артемида" имеет некоторые проблемы, в частности, связанные с тем, что новые скафандры и лунный посадочный модуль еще не готовы. Хотя NASA заявило о том, что высадит астронавтов на Луну в 2026, а Китай обещает это сделать в 2030 году, до сих по неясно, кто будет первым. Сейчас похоже существует реальная возможность того, что Китай может победить США в этой космической гонке, считает Джакко ван Лун, астрофизик из Килского университета, Англия, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Новая лунная программа NASA предусматривает начальный этап возвращения человека на Луну, состоящий из трех миссий, одна из которых уже состоялась. В конце 2022 года во время миссии "Артемида-1" беспилотный космический корабль Orion успешно облетел Луну и вернулся обратно.

В конце 2025 года во время миссии "Артемида-2" космический корабль NASA повторит свое путешествие, но с четырьмя астронавтами на борту. И только в конце 2026 года во время миссии "Артемида-3" астронавты NASA впервые за более чем полвека ступят на поверхность Луны. Предполагается, что впервые в лунной миссии примут участие мужчина не европеоидной расы и женщина.

Хотя срок новой высадки на Луну определен, она должна была состояться в 2025 году, но была перенесена из-за проблем с подготовкой к полету на Луну. А в 2023 году вообще предполагалось, что такая миссия не состоится не ранее 2028 года.

В конце 2022 года во время миссии "Артемида-1" беспилотный космический корабль Orion успешно облетел Луну и вернулся обратно Фото: NASA

В тоже время космическая программа Китая развивается быстрыми темпами и, кажется, не имеет существенных проблем. Ранее в этом году китайские космические чиновники объявили, что их страна собирается высадить астронавтов на Луну в 2030 году.

Стоит сказать, первый китайский астронавт полетел в космос только 21 год назад. С 2022 года в полностью собранном виде стала функционировать полностью китайская орбитальная станция "Тяньгун". За последние несколько лет китайские космические аппараты успешно приземлялись на Луне и собрали там образцы местной почвы, которая была доставлена на Землю. В том числе Китаю удалось собрать образцы на обратной стороне Луны, чего еще не делала ни одна страна в мире. Было проведено испытание технологий, которые имеют решающее значение для высадки китайских астронавтов на Луну.

Недавно Китай показал новые скафандры, которые будут носить астронавты во время высадки на спутник Земли. Он легкий и гибкий, защищает человека от резких перепадов температуры и вредного солнечного излучения. В то же время компания Axiom Space продолжает разработку нового лунного скафандра для NASA.

Разработка посадочного модуля, который должен доставить астронавтов NASA на поверхность Луны также задерживается. Этот модуль является одной из версий космического корабля Starship от компании SpaceX и называется Human Landing System.

Разработка посадочного модуля, который должен доставить астронавтов NASA на поверхность Луны также задерживается. Этот модуль является одной из версий космического корабля Starship от компании SpaceX и называется Human Landing System Фото: SpaceX

Этот посадочный модуль не может лететь сразу на Луну. Сначала его нужно заправить дополнительным топливом на орбите, и компания SpaceX должна продемонстрировать это. Как уже писал Фокус, данная демонстрация должна состоятся в 2025 году. Также SpaceX нужно осуществить испытательную беспилотную посадку модуля на Луне.

Еще одна проблема в реализации миссии "Артемида-3" связана с тем, что тепловой щит космического корабля Orion серьезно пострадал во время возвращения на Землю 2 года назад. Над решением этой проблемы все еще работают инженеры NASA.

Некоторые критики утверждают, что новая высадка человека на Луну, которую планирует NASA, является слишком сложной и дорогостоящей. Но простые решения не обязательно стоят дешевле. В то же время большая спешка США обогнать Китай в гонке "Кто первый высадит человека на Луну в 21 веке" может быть дорогостоящей, как в финансовом плане, так и с точки зрения риска для человеческой жизни. Поэтому неизвестно, что лучше: иметь хорошо подготовленную миссию или же цель быстрее высадиться на Луну.

Следующий человек, ступивший на поверхность Луны впервые с 1972 года будет говорить по-английски или по-китайски? Пока этот вопрос остается открытым.

Также Фокус писал о том, что согласно новому исследованию, почти 40 лет ученые имели неверное представление о планете Уран. Причина в том, что зонд NASA "Вояджер-2" изучал ледяного гиганта в не совсем удачное время, а потому зафиксировал аномалии.