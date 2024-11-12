Хто першим висадить астронавтів на Місяць: США ризикують програти космічні перегони Китаю

Наступна людина, яка ступила на поверхню Місяця вперше з 1972 року, говоритиме англійською чи китайською? Поки що це питання залишається відкритим.

Загалом 12 американців побували на Місяці в період з 1969 по 1972 рік. Тепер і США, і Китай готуються відправити туди астронавтів у цьому десятилітті. Але нова місячна програма NASA "Артеміда" має деякі проблеми, зокрема, пов'язані з тим, що нові скафандри і місячний посадковий модуль ще не готові. Хоча NASA заявило про те, що висадить астронавтів на Місяць у 2026 році, а Китай обіцяє це зробити у 2030 році, досі незрозуміло, хто буде першим. Наразі схоже існує реальна можливість того, що Китай може перемогти США в цих космічних перегонах, вважає Джакко ван Лун, астрофізик з Кілського університету, Англія, пише Space.

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Нова місячна програма NASA передбачає початковий етап повернення людини на Місяць, що складається з трьох місій, одна з яких уже відбулася. Наприкінці 2022 року під час місії "Артеміда-1" безпілотний космічний корабель Orion успішно облетів Місяць і повернувся назад.

Наприкінці 2025 року під час місії "Артеміда-2" космічний корабель NASA повторить свою подорож, але з чотирма астронавтами на борту. І тільки наприкінці 2026 року під час місії "Артеміда-3" астронавти NASA вперше за більш ніж півстоліття ступлять на поверхню Місяця. Передбачається, що вперше в місячній місії візьмуть участь чоловік не європеоїдної раси і жінка.

Хоча термін нової висадки на Місяць визначено, вона мала відбутися 2025 року, але була перенесена через проблеми з підготовкою до польоту на Місяць. А у 2023 році взагалі передбачалося, що така місія не відбудеться не раніше 2028 року.

Наприкінці 2022 року під час місії "Артеміда-1" безпілотний космічний корабель Orion успішно облетів Місяць і повернувся назад Фото: NASA

Водночас космічна програма Китаю розвивається швидкими темпами і, здається, не має суттєвих проблем. Раніше цього року китайські космічні чиновники оголосили, що їхня країна збирається висадити астронавтів на Місяць у 2030 році.

Варто сказати, перший китайський астронавт полетів у космос тільки 21 рік тому. З 2022 року в повністю зібраному вигляді стала функціонувати повністю китайська орбітальна станція "Тяньгун". За останні кілька років китайські космічні апарати успішно приземлялися на Місяці і зібрали там зразки місцевого ґрунту, який було доставлено на Землю. Зокрема Китаю вдалося зібрати зразки на зворотному боці Місяця, чого ще не робила жодна країна у світі. Було проведено випробування технологій, які мають вирішальне значення для висадки китайських астронавтів на Місяць.

Нещодавно Китай показав нові скафандри, які носитимуть астронавти під час висадки на супутник Землі. Він легкий і гнучкий, захищає людину від різких перепадів температури та шкідливого сонячного випромінювання. Водночас компанія Axiom Space продовжує розробку нового місячного скафандра для NASA.

Розробка посадкового модуля, який має доставити астронавтів NASA на поверхню Місяця також затримується. Цей модуль є однією з версій космічного корабля Starship від компанії SpaceX і називається Human Landing System.

Розробка посадкового модуля, який має доставити астронавтів NASA на поверхню Місяця також затримується. Цей модуль є однією з версій космічного корабля Starship від компанії SpaceX і називається Human Landing System Фото: Starship

Цей посадковий модуль не може летіти одразу на Місяць. Спочатку його потрібно заправити додатковим паливом на орбіті, і компанія SpaceX повинна продемонструвати це. Як уже писав Фокус, ця демонстрація має відбутися у 2025 році. Також SpaceX потрібно здійснити випробувальну безпілотну посадку модуля на Місяці.

Ще одна проблема в реалізації місії "Артеміда-3" пов'язана з тим, що тепловий щит космічного корабля Orion серйозно постраждав під час повернення на Землю 2 роки тому. Над вирішенням цієї проблеми все ще працюють інженери NASA.

Деякі критики стверджують, що нова висадка людини на Місяць, яку планує NASA, є надто складною і дорогою. Але простіші рішення не обов'язково коштують дешевше. Водночас великий поспіх США обігнати Китай у перегонах "Хто перший висадить людину на Місяць у 21 сторіччі" може бути дороговартісним, як у фінансовому плані, так і з точки зору ризику для людського життя. Тож невідомо, що краще: мати добре підготовлену місію або ж мету якнайшвидше висадитися на Місяць.

Наступна людина, яка ступила на поверхню Місяця вперше з 1972 року, говоритиме англійською чи китайською? Поки що це питання залишається відкритим.

Також Фокус писав про те, що згідно з новим дослідженням, майже 40 років вчені мали неправильне уявлення про планету Уран. Причина в тому, що зонд NASA "Вояджер-2" вивчав крижаного гіганта в не зовсім вдалий час, а тому зафіксував аномалії.