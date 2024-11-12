Аномалия на Уране исказила данные зонда "Вояджер-2": планета не такая, как кажется (фото)

Почти 40 лет у ученых было неверное представление о седьмой планете Солнечной системы, считают авторы исследования.

В 1986 году в первый и последний раз Уран с близкого расстояния изучал зонд NASA "Вояджер-2". Большая часть информации о седьмой планете от Солнца была получена благодаря данным космического аппарата. Авторы исследования, опубликованного Nature Astronomy, считают, что 38 лет назад визит "Вояджер-2" к Урану совпал с уникальным космическим явлением, что исказило представление об этой планете. Поэтому понимание Урана почти 40 лет было неверным, утверждают ученые, пишет ScienceAlert.

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Уран – это планета, которая полна загадок, над которыми ломают головы астрономы. Когда космический аппарат "Вояджер-2" пролетел на расстоянии примерно 80 000 км от Урана, то он заметил, что эта планета сильно отличается от других планет во внешней части Солнечной системы. В частности, приборы показали, что в магнитном поле Урана, также известном как магнитосфера, нет плазмы, которую можно увидеть вокруг других планет. Также данные показали, что радиационные пояса Урана, то есть части магнитного поля планеты, которые улавливают высокоэнергетические солнечные частицы, были слишком сильными, чем должны быть.

Теперь ученые выяснили, что пролет "Вояджера-2" мимо Урана совпал с уникальным космическим явлением, что повлияло на полученные данные и на самом деле, магнитное поле планеты и ее радиационные пояса не такие странные, как кажется. Ученые пришли к выводу, что интенсивная активность Солнца привела к тому, что магнитосфера Урана показалась необычной, а это значит, что почти 40 лет представление об этой планете было не совсем верным.

Планета Уран. Фотография зонда "Вояджер-2" Фото: wikipedia

Ученые считают, что очень сильная активность Солнца привела к сжатию магнитосферы Урана примерно в 5 раз и это создало уникальные условия в окружении планеты, что повлияло на результат исследования зонда "Вояджер-2".

По словам ученых, если бы аппарат NASA прилетел хотя бы на неделю раньше к Урану, то он бы увидел совершенно иную картину. Исследование показало, что солнечный ветер, поток плазмы, вылетающий из Солнца, состоящий из заряженных частиц, в течение короткого времени оказал сильное давление на магнитосферу Урана. Это давление было примерно в 20 раз сильнее, чем обычно.

Уран, его кольца и некоторые спутники. Фотография космического телескопа Уэбб Фото: NASA

Это объясняет практические полное отсутствие плазмы в магнитосфере Урана, ведь она сильно уменьшалась, а также аномальную силу радиационных поясов, которые были бы заполнены энергичными электронами, прибывшими с Солнца.

Ученые считают, что скорость солнечного ветра из-за повышенной активности Солнца резко выросла и такое происходит очень редко. Если бы не это событие, то магнитосфера Урана была бы такой же, как и у Юпитера, Сатурна и Нептуна. Авторы исследования говорят, что зонд "Вояджер-2" просто собирал данные в неудачное время.

Сравнительные размеры Земли и Урана Фото: Wikipedia

Ученые еще многого не знают о странной планете Уран, а потому требуют от космических агентств мира отправить новую миссию к этой планете. Она может в том числе подтвердить выводы авторов описанного выше исследования.

Известно, что NASA планирует в начале 2030-х годов отправить космический аппарат для изучения Урана, но произойдет ли это пока не известно.

Как уже писал Фокус, астрофизики выяснили природу странных блуждающих по космосу планет. В туманности Ориона были обнаружены необычные двойные объекты, которые похожи на планеты, но оказалось, что они были созданы, как звезды.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили в соседней крупной галактике уникальное явление, когда звезда вместо того, чтобы взорваться сверхновой, превратилась в черную дыру без взрыва.