Обнаружили второй раз в истории: в галактике Андромеды исчезла звезда необычным образом

Астрономы обнаружили лишь второй пример неудавшейся сверхновой за всю историю наблюдений за космосом.

Звезды, которые имеют массу как минимум в 8 раз больше массы Солнца, обычно взрываются сверхновыми в конце своей жизни. Астрономы обнаружили массивную звезду в галактике Андромеды, которая не взорвалась сверхновой, а сразу превратилась в черную дыру. Таким образом ученые нашли лишь второй пример неудавшейся сверхновой за всю историю наблюдений за космосом. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет IFLScience.

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Звезды поддерживают свою жизнь за счет термоядерного синтеза водорода в своем ядре. Если у массивной звезды заканчивается водород на стадии красного гиганта, когда она увеличивается в размерах, то звезда не может противостоять собственной гравитации и сжимается. В результате происходит взрыв сверхновой, когда сама звезда уничтожает и на ее месте образует или черная дыра, или нейтронная звезда. Сверхновые создают тяжелые химические элементы.

Считается, что обычно все массивные звезды взрываются сверхновыми, но иногда взрыв не происходит, а звезда сразу превращается в черную дыру. Это чрезвычайно редкое событие и астрономы увидели лишь второй пример за всю историю наблюдений в галактике Андромеды.

Ученые наблюдали за звездой под названием M31-2014-DS1 с 2014 по 2016 года, когда она стала на 50% ярче в инфракрасном и видимом свете. Затем до 2019 года звезда стала значительно уменьшать свою яркость. В 2023 году эту звезду уже невозможно было увидеть в видимом свете и инфракрасном свете. Астрономы пришли к выводу, что они обнаружили очередной пример неудавшейся сверхновой.

Считается, что обычно все массивные звезды взрываются сверхновыми, но иногда взрыв не происходит, а звезда сразу превращается в черную дыру Фото: ESO

Наблюдения показали, что внезапное изменение яркости связано с тем, что у звезды начала уменьшаться масса из-за того, что начался процесс сжатия под действием гравитации, но не взрыва сверхновой не произошло. Ученые считают, что звезда в галактике Андромеды превратилась в черную дыру звездной массы, а ее масса превышает массу Солнца примерно в 6,5 раз. Исследователи предполагают, что изначально умершая звезда была в 20 раз массивнее Солнца.

M31-2014-DS1 – это только лишь вторая неудавшаяся сверхновая, которую пока что удалось обнаружить астрономам, ведь такие события найти очень трудно.

Предыдущая неудавшаяся сверхновая связана со смертью звезды N6946-BH1, которая была в 25 раз больше Солнца по массе, в галактике NGC 6946. Она находится на расстоянии 22 млн световых лет от нас, в то время как галактика Андромеды – на расстоянии 2,5 млн световых лет от Земли. Ученые говорят, что несмотря на разницу в расстоянии оба события очень похожи.

По словам астрономов от 20% до 30% всех массивных звезд во Вселенной могут умирать как неудавшиеся сверхновые, но это еще нужно подтвердить, а также необходимо найти больше подобных событий.

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