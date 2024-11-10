Обнаружен таинственный межзвездный туннель рядом с Солнечной системой: куда он ведет (фото)

Ученым удалось выяснить, какую форму имеет участок Млечного Пути под названием Местный пузырь и обнаружить нечто странное.

Солнечная система находится внутри Местного пузыря. Это участок космоса с сильно разреженным межзвездным горячим газом, который находится в спиральном рукаве Ориона нашей галактики Млечный Путь. Существуют лишь предположения, как возник этот участок космоса, состоящий из нейтрального водорода. Теперь же астрономы выяснили, какую форму имеет Местный пузырь. При этом ученые обнаружили загадочный межзвездный туннель в этом пузыре. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет ScienceAlert.

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Считается, что Местный пузырь имеет ширину примерно 1000 световых лет, а температура межзвездного газа в нем составляет примерно 1 млн градусов Цельсия. При этом атомы горячие атомы водорода выпускают рентгеновское излучение.

Астрономам сложно описать точную структуру Млечного Пути, ведь мы живем внутри этой галактики. Такая же сложность возникает при определении формы Местного пузыря, ведь Солнечная система находится внутри. Если точнее, то почти в центре данной структуры. Но с помощью рентгеновского космического телескопа eROSITA астрономам удалось решить эту проблему. Благодаря наблюдениям телескопа eROSITA, который находится на расстоянии 1,5 млн км от Земли, астрономы смогли составить более подробное представление о Местном пузыре.

Считается, что Местный пузырь был создан благодаря нескольким взрывам сверхновых (так заканчивают свою жизнь массивные звезды, когда их внешняя часть уносится далеко в космос) примерно 14 млн лет назад. Солнечная система, как считают ученые, совершенно случайно попала в Местный пузырь несколько миллионов лет назад во время движения вокруг центра нашей галактики. О том какую форму имеет этот участок космоса с более низкой плотностью, астрономы имели смутное представление.

Благодаря наблюдениям телескопа eROSITA, который находится на расстоянии 1,5 млн км от Земли, астрономы смогли составить более подробное представление о Местном пузыре Фото: ScienceAlert

Ученые разделили рентгеновский свет, исходящих от Местного пузыря, на пару тысяч отдельных секций, что позволило создать подробную карту этой структуры. Исследование показало, что Местный пузырь сильнее расширяется перпендикулярно плоскости нашей галактики, чем параллельно ей. Ученые выяснили, что в разных участках пузыря существуют отличия в температуре межзвездного газа. Это подтверждает теорию о том, что данная структура была создана взрывами сверхновых. Но ученые считают, что эти взрывы могли возникнуть всего несколько миллионов лет назад.

Исследование показало, что форма Местного пузыря напоминает форму биполярной туманности, хотя она немного более неровная. Пример внешнего вида биполярной туманности можно увидеть ниже.

Биполярная туманность PN Hb 12 Фото: Wikipedia

По словам ученых, во время анализа полученных данных они обнаружили космический сюрприз. Исследование показало, что в Местном пузыре существует так называемый межзвездный туннель, который создает брешь в более холодном межзвездном газе.

На изображении показано различие в температуре разных участков Местного пузыря Фото: ScienceAlert

Пока что астрономы не знают с чем соединяется этот туннель. В том направлении, куда он уходит находятся туманности, молекулярные водородные облака, а также еще один пузырь. То есть это похожий участок космоса в нашей галактики с разреженным горячим водородным газом и низкой плотностью.

Новое открытие может быть подтверждением теории, появившейся в 70-х годах прошлого века. Она предполагает, что Млечный Путь состоит из большого количества горячих пузырей, которые соединены межзвездными туннелями. Астрономы продолжат свое исследование, чтобы выяснить, верна эта теория или нет.

Как уже писал Фокус, астрономы рассказали, какое количество галактик вращается, как Луна вокруг Земли, вокруг Млечного Пути. Многие из этих галактик со временем поглотит Млечный Путь, а сама наша галактика должна столкнуться с крупным соседом.

Также Фокус писал о том, что ученые выяснили, почему время летит быстрее, когда люди становятся старше. По словам ученых, существуют различия между временем, которое измеряется с помощью часов и временем, которое воспринимает наш мозг.