Виявлено таємничий міжзоряний тунель поруч із Сонячною системою: куди він веде (фото)

Вченим вдалося з'ясувати, яку форму має ділянка Чумацького Шляху під назвою Місцева бульбашка, і виявити щось дивне.

Сонячна система знаходиться всередині Місцевої бульбашки. Це ділянка космосу з сильно розрідженим міжзоряним гарячим газом, що знаходиться в спіральному рукаві Оріона нашої галактики Чумацький Шлях. Існують лише припущення, як виникла ця ділянка космосу, що складається з нейтрального водню. Тепер же астрономи з'ясували, яку форму має Місцева бульбашка. При цьому вчені виявили загадковий міжзоряний тунель у цій бульбашці. Дослідження опубліковано в журналі Astronomy & Astrophysics, пише ScienceAlert.

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Вважається, що Місцева бульбашка має ширину приблизно 1000 світлових років, а температура міжзоряного газу в ній становить приблизно 1 млн градусів Цельсія. При цьому атоми гарячі атоми водню випускають рентгенівське випромінювання.

Астрономам складно описати точну структуру Чумацького Шляху, адже ми живемо всередині цієї галактики. Така ж складність виникає під час визначення форми Місцевої бульбашки, адже Сонячна система розташована всередині. Якщо точніше, то майже в центрі цієї структури. Але за допомогою рентгенівського космічного телескопа eROSITA астрономам вдалося вирішити цю проблему. Завдяки спостереженням телескопа eROSITA, який розташований на відстані 1,5 млн км від Землі, астрономи змогли скласти більш докладне уявлення про Місцеву бульбашку.

Вважається, що Місцева бульбашка була створена завдяки кільком вибухам наднових (так закінчують своє життя масивні зірки, коли їхня зовнішня частина несеться далеко в космос) приблизно 14 млн років тому. Сонячна система, як вважають вчені, абсолютно випадково потрапила в Місцеву бульбашку кілька мільйонів років тому під час руху навколо центру нашої галактики. Про те, яку форму має ця ділянка космосу з більш низькою щільністю, астрономи мали туманне уявлення.

Завдяки спостереженням телескопа eROSITA, який розташований на відстані 1,5 млн км від Землі, астрономи змогли скласти більш докладне уявлення про Місцевий міхур Фото: ScienceAlert

Вчені розділили рентгенівське світло, що виходить від Місцевої бульбашки, на кілька тисяч окремих секцій, що дало змогу створити детальну карту цієї структури. Дослідження показало, що Місцева бульбашка сильніше розширюється перпендикулярно площині нашої галактики, ніж паралельно їй. Вчені з'ясували, що в різних ділянках міхура існують відмінності в температурі міжзоряного газу. Це підтверджує теорію про те, що ця структура була створена вибухами наднових. Але вчені вважають, що ці вибухи могли виникнути лише кілька мільйонів років тому.

Дослідження показало, що форма Місцевого міхура нагадує форму біполярної туманності, хоча вона трохи більш нерівна. Приклад зовнішнього вигляду біполярної туманності можна побачити нижче.

Біполярна туманність PN Hb 12 Фото: Wikipedia

За словами вчених, під час аналізу отриманих даних вони виявили космічний сюрприз. Дослідження показало, що в Місцевій бульбашці існує так званий міжзоряний тунель, який створює пролом у більш холодному міжзоряному газі.

На зображенні показано відмінність у температурі різних ділянок Місцевого міхура Фото: ScienceAlert

Поки що астрономи не знають із чим з'єднується цей тунель. У тому напрямку, куди він йде, знаходяться туманності, молекулярні водневі хмари, а також ще одна бульбашка. Тобто це схожа ділянка космосу до нашої галактики з розрідженим гарячим водневим газом і низькою щільністю.

Нове відкриття може бути підтвердженням теорії, що з'явилася в 70-х роках минулого століття. Вона передбачає, що Чумацький Шлях складається з великої кількості гарячих бульбашок, які з'єднані міжзоряними тунелями. Астрономи продовжать своє дослідження, щоб з'ясувати, правильна ця теорія чи ні.

Як уже писав Фокус, астрономи розповіли, яка кількість галактик обертається, як Місяць навколо Землі, навколо Чумацького Шляху. Багато з цих галактик з часом поглине Чумацький Шлях, а сама наша галактика повинна зіткнутися з великим сусідом.

Також Фокус писав про те, що вчені з'ясували, чому час летить швидше, коли люди стають старшими. За словами вчених, існують відмінності між часом, який вимірюється за допомогою годинника і часом, який сприймає наш мозок.