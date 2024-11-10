Чому час летить швидше, коли люди стають старшими: вчені знайшли відповідь

За словами вчених, існують відмінності між часом, який вимірюється за допомогою годинника і часом, який сприймає наш мозок.

У деяких людей іноді виникає відчуття, що з віком час летить швидше. Тобто дні, місяці, і навіть роки проносяться як швидкісний поїзд. А такого ж не було в більш юному віці. Насправді сприйняття часу з віком змінюється. Автори дослідження, опублікованого в журналі European Review, з'ясували, чому людям здається, що коли вони стають старшими, то плин часу прискорюється, пише Earth.

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Учені вважають, що у людини сприйняття часу з віком змінюється через фізичні зміни мозку і тіла в міру старіння. Автори дослідження кажуть, що існують відмінності між часом, який вимірюється за допомогою годинника і часом, який сприймає наш мозок.

Чому час летить швидше, коли ми стаємо старшими: перша причина

Час, який сприймає наш мозок, є послідовністю образів, які відображають навколишній світ і створюються органами чуття людини. Простіше кажучи, мозок людини обробляє низку ментальних образів на основі того, що ми бачимо, чуємо та переживаємо. Коли люди молоді, то мозок отримує й обробляє ці образи швидше. З віком обробка образів сповільнюється через фізичні зміни, такі як деградація нейронних шляхів у мозку, вважають учені.

Автори дослідження вказують на те, що дні, які наповнені новою інформацією або активнішою діяльністю, здаються довшими, ніж звичайні дні. Це відбувається тому, що мозок обробляє більше інформації та створює більше ментальних образів.

За словами авторів дослідження, коли нейронні шляхи деградують з віком, мозку потрібно більше часу для обробки нової інформації. А отже мозок створює менше ментальних образів за той самий період часу. Тому здається, що час летить швидше.

Чому час летить швидше, коли ми стаємо старшими: друга причина

Але є й інша причина, як зазначають дослідники. Зокрема, з віком життя людини стає більш наповненим рутиною. Тобто в житті людини з'являється менше знакових подій та невідомої раніше інформації. Тому люди отримують менше нового досвіду. Через це здається, що дні, тижні та місяці летять швидше, адже мозку потрібно опрацьовувати менше запам'ятовуваних подій, які б відрізняли одні періоди часу від інших.

Також учені вважають, що надмірне використання соціальних мереж може спотворити сприйняття часу людиною. Нескінченний потік інформації може перетворити хвилини на години і це навіть можуть не помічати люди. Через це людина втрачає відчуття реального плину часу.

Ще один важливий фактор, як кажуть учені, що впливає на сприйняття часу, пов'язаний із втомою та недосипанням. Мозок у такому разі важче обробляє інформацію і дні стають коротшими, адже в них стає менше пам'ятних подій.

Чи можна сповільнити сприйняття плину часу?

Науковці не можуть точно сказати, чи можна сповільнити сприйняття плину часу, якщо спробувати отримувати новий досвід і активно тренувати свій мозок. Дослідники вважають, що сприйняття часу в кожної людини різне і залежить від багатьох чинників. У когось час летить занадто швидко з віком, у когось не дуже швидко, а також є люди, які можуть сказати, що вони також сприймають час, як і раніше.

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