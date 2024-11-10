Як Місяць біля Землі: вчені розповіли, скільки галактик обертається навколо Чумацького Шляху (фото)

Кількість відомих галактик, які є супутниками нашої галактики, зростає в міру того, як з'являються нові потужні телескопи.

У космосі гравітація об'єктів з великою масою притягує до себе об'єкти з меншою масою. І цей процес неминучий. Подібно до того, як навколо планет Сонячної системи обертаються супутники, навколо Чумацького Шляху обертаються менші галактики, які притягнула до себе гравітація нашої галактики. Чумацький Шлях — це масивний об'єкт, розміром приблизно 100 000 світлових років, де міститься приблизно 400 млрд зірок. Через таку величезну масу Чумацький Шлях притягнув до себе галактики, які містять лише кілька мільярдів зірок. Але скільки галактик-супутників у Чумацького Шляху? Про це пише Live Science.

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Кількість відомих галактик, які є супутниками нашої галактики, зростає в міру того, як з'являються нові потужні телескопи. Існує дві найвідоміші галактики-супутники Чумацького Шляху, які досить добре видно. Це Велика Магелланова Хмара і Мала Магелланова Хмара. Вони обертаються навколо нашої галактики на відстані приблизно 160 000 світлових років від нас.

Чумацький Шлях — це масивний об'єкт, розміром приблизно 100 000 світлових років, де міститься приблизно 400 млрд зірок Фото: Titan

Ці дві великі добре видимі галактики є винятком, а не правилом. Більшість галактик-супутників Чумацького Шляху настільки маленькі й тьмяні, що їх можна побачити тільки за допомогою найпотужніших телескопів, каже астрофізик Ор Граур з Університету Портсмута, Велика Британія. За словами Граура, нові найсучасніші телескопи дали змогу виявити навколо Чумацького Шляху ультратьмяні галактики, які містять лише кілька сотень тисяч зірок.

Галактика Мала Магелланова хмара Фото: wikipedia

Марла Геа, астроном з Єльського університету, США, каже, що для визначення того, чи є карликова галактика супутником Чумацького Шляху, вчені аналізують її світло і напрямок руху. Таким чином можна сказати, чи є гравітаційний зв'язок між Чумацьким Шляхом і цими галактиками.

Наразі астрономи вважають, що навколо Чумацького Шляху обертається приблизно 60 галактик-супутників, але точну їхню кількість визначити складно, тож їх найімовірніше більше. Наразі астрономи виявляють нові галактики по сусідству з Чумацьким Шляхом, які поки що залишаються в статусі кандидатів на звання галактики-супутника.

За словами вчених, ще на початку 2000-х років астрономи знали про існування лише 11 галактик-супутників Чумацького Шляху. Часто надто тьмяне світло цих карликових галактик перекривало світло яскравіших зірок, що розташовані ближче до Землі. Але нові потужніші телескопи дозволили визначити, що кількість таких галактик набагато більша. За словами Геа, Обсерваторія імені Віри Рубін, яка почне свою роботу наступного року в Чилі, допоможе, найімовірніше, знайти ще сотник галактик-супутників Чумацького Шляху.

Гаалктика Велика Магелланова хмара Фото: NASA

У нашої галактики, як і інших подібних об'єктів, є одна важлива особливість. Чумацький Шлях не тільки притягує до себе інші галактики, а й поглинає їх, при цьому розриваючи на частини. Тому деякі галактики-супутники вже стали частиною Чумацького Шляху, і на багато інших чекає та ж доля. Одним із найвідоміших прикладів такого поглинання є галактика Гайя-Енцелад, зірки якої тепер знаходяться на околицях Чумацького Шляху.

За словами вчених, протягом наступних кількох мільярдів років більша частина галактик-супутників Чумацького Шляху стануть частиною нашої галактики. Таким чином Чумацький Шлях стане ще більш масивним об'єктом.

Водночас відомо, що великі галактики також притягуються одна до одної за допомогою гравітації, що зрештою призводить до їхнього злиття і перетворення на ще більший об'єкт. Наприклад, через 4-5 млрд років Чумацький Шлях з'єднається зі своїм найбільшим сусідом у космосі — галактикою Андромеди.

Галактика Андромеди Фото: NASA

Як уже писав Фокус, одне з досліджень припускає, що насправді зіткнення і злиття Чумацького Шляху і галактики Андромеди вже почалося. Принаймні астрономи вважають, що виявили ознаки цього процесу.

Також Фокус писав про те, що ракета-носій компанії Ілона Маска SpaceX відправила в космос науковий проект школярів з Львівської області. Ідея проекту виникла після вивчення унікального способу отримання гідрогелю. Це вже третій науковий проект українських школярів, який полетів у космос.