Ракета SpaceX Ілона Маска відправила в космос науковий проєкт школярів із Львівської області

Ідея проєкту виникла після вивчення унікального способу отримання гідрогелю. Це вже третій науковий проєкт українських школярів, який полетів у космос.

Ракета SpaceX-31 відправила на Міжнародну космічну станцію науковий проєкт, створений школярами з міста Сколе Львівської області. Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки України.

Стартувала ракета 4 листопада з мису Канаверал в американському штаті Флорида. На її борту був експериментальний зразок переможців Всеукраїнського конкурсу шкільних космічних експериментів SSEP Сколівської школи № 2 імені Стефанії Вітрук.

Експеримент команди назвали "Отримання гідрогелів біомедичного призначення в умовах мікрогравітації". Переможці конкурсу відправили результати дослідження на космічному кораблі SpaceX Dragon.

У міністерстві наголосили, що це вже третій науковий проєкт українських школярів, який полетів у космос.

Мала академія наук України повідомила, що ідея проєкту у школярів виникла після того, як вони дізналися про відкриття хіміками Львівської політехніки унікального способу отримання гідрогелю.

"Такі гідрогелі складаються з ланцюгів органічної природи, пов'язаних між собою фізичними та хімічними взаємодіями. Ланцюги утворюють сітку, в отворах якої знаходиться вода або інші гідрофільні речовини. Ці речовини мають властивість поглинати інші водорозчинні речовини й утворювати плівку, тому їх уже застосовують у різних галузях на Землі", — зауважили учасники проєкту.

У космосі гідрогелі можуть виконувати функції систем контрольованого виділення ліків, субстрату для вирощування клітин або рослин, осушувачів, гідрогелевих мембран, датчиків вологи, припиняти кровотечі та загоювати рани.

Фокус раніше писав про плани NASA повернути людину на Місяць у 2026 році в рамках місії "Артеміда-3". Агентство представило 9 потенційних місць посадки.

Нагадаємо, астрофотографу з Португалії вдалося зробити знімок рідкісної комети. На оборот навколо Сонця у комети C/2023 A3 йде близько 80 тисяч років.