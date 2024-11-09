Ракета SpaceX Илона Маска отправила в космос научный проект школьников из Львовской области

Идея проекта возникла после изучения уникального способа получения гидрогеля. Это уже третий научный проект украинских школьников, полетевший в космос.

Ракета SpaceX-31 отправила на Международную космическую станцию научный проект, созданный школьниками из города Сколе Львовской области. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

Стартовала ракета 4 ноября с мыса Канаверал в американском штате Флорида. На ее борту был экспериментальный образец победителей Всеукраинского конкурса школьных космических экспериментов SSEP Сколевской школы № 2 имени Стефании Витрук.

Эксперимент команды назвали "Получение гидрогелей биомедицинского назначения в условиях микрогравитации". Победители конкурса отправили результаты исследования на космическом корабле SpaceX Dragon.

В министерстве подчеркнули, что это уже третий научный проект украинских школьников, полетевший в космос.

Малая академия наук Украины сообщила, что идея проекта у школьников возникла после того, как они узнали об открытии химиками Львовской политехники уникального способа получения гидрогеля.

"Такие гидрогели состоят из цепей органической природы, связанных между собой физическими и химическими взаимодействиями. Цепи образуют сетку, в отверстиях которой находится вода или другие гидрофильные вещества. Эти вещества обладают свойством поглощать другие водорастворимые вещества и образовывать пленку, поэтому их уже применяют в разных областях на Земле", — заметили участники проекта.

В космосе гидрогели могут выполнять функции систем контролируемого выделения лекарства, субстрата для выращивания клеток или растений, осушителей, гидрогелевых мембран, датчиков влаги, прекращать кровотечения и заживлять раны.

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