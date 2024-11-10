Как Луна у Земли: ученые рассказали, сколько галактик вращается вокруг Млечного Пути (фото)

Количество известных галактик, которые являются спутниками нашей галактики, растет по мере того, как появляются новые мощные телескопы.

В космосе гравитация объектов с большой массой притягивает к себе объекты с меньшей массой. И этот процесс неизбежен. Подобно тому, как вокруг планет Солнечной системы вращаются спутники, вокруг Млечного Пути вращаются меньшие галактики, которые притянула к себе гравитация нашей галактики. Млечный Путь – это массивный объект, размером примерно 100 000 световых лет, где содержится примерно 400 млрд звезд. Из-за такой огромной массы Млечный путь притянул к себе галактики, которые содержат всего несколько миллиардов звезд. Но сколько галактик-спутников у Млечного Пути? Об этом пишет Live Science.

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Количество известных галактик, которые являются спутниками нашей галактики, растет по мере того, как появляются новые мощные телескопы. Существует две самые известные галактики-спутники Млечного Пути, которые достаточно хорошо видны. Это Большое Магелланово Облако и Малое Магелланово Облако. Они вращаются вокруг нашей галактики на расстоянии примерно 160 000 световых лет от нас.

Млечный Путь – это массивный объект, размером примерно 100 000 световых лет, где содержится примерно 400 млрд звезд Фото: NASA/JPL

Эти две большие хорошо видимые галактики являются исключением, а не правилом. Большинство галактик-спутников Млечного Пути настолько маленькие и тусклые, что их можно увидеть только с помощью самых мощных телескопов, говорит астрофизик Ор Граур из Университета Портсмута, Великобритания. По словам Граура, новые самые современные телескопы позволили обнаружить вокруг Млечного Пути ультратусклые галактики, которые содержат всего несколько сотен тысяч звезд.

Галактика Малое Магелланово облако Фото: wikipedia

Марла Геа, астроном из Йельского университета, США, говорит, что для определения того, является ли карликовая галактика спутником Млечного Пути, ученые анализируют ее свет и направление движения. Таким образом можно сказать, если гравитационная связь между Млечной Путем и этими галактиками.

Сейчас астрономы считают, что вокруг Млечного Пути вращается примерно 60 галактик-спутников, но точное их количество определить сложно, поэтому их скорее всего больше. Сейчас астрономы обнаруживают новые галактики по соседству с Млечным Путем, которые пока остаются в статусе кандидатов на звание галактики-спутника.

По словам ученых, еще в начале 2000-х годов астрономы знали о существовании всего 11 галактик-спутников Млечного Пути. Часто слишком тусклый свет этих карликовых галактик перекрывал свет более ярких звезд, которые находятся ближе к Земле. Но новые более мощные телескопы позволили определить, что количество таких галактик намного больше. По словам Геа, Обсерватория имени Веры Рубин, которая начнет свою работу в следующем году в Чили, поможет, скорее всего, найти еще сотник галактик-спутников Млечного Пути.

Гаалктика Большое Магелланово облако Фото: NASA

У нашей галактики, как и других подобных объектов есть одна важная особенность. Млечный Путь не только притягивает к себе другие галактики, но и поглощает их при этом разрывая на части. Поэтому некоторые галактики-спутники уже стали частью Млечного Пути и многие другие ждет та же участь. Одним из самых известных примеров такого поглощения является галактика Гайя-Энцелад, звезды которой теперь находятся на окраинах Млечного Пути.

По словам ученых, в течение следующих нескольких миллиардов лет большая часть галактик-спутников Млечного Пути станут частью нашей галактики. Таким образом Млечный Путь станет еще более массивным объектом.

В то же время известно, что крупные галактики также притягиваются друг к другу с помощью гравитации, что в конечном итоге приводит к их слиянию и превращению в еще более крупный объект. Например, через 4-5 млрд лет Млечный Путь соединится со своим самым большим соседом в космосе – галактикой Андромеды.

Галактика Андромеды Фото: NASA

Как уже писал Фокус, одно из исследований предполагает, что на самом деле столкновение и слияние Млечного Пути и галактики Андромеды уже началось. По крайней мере астрономы считают, что обнаружили признаки этого процесса.

Также Фокус писал о том, что ракета-носитель компании Илона Маска SpaceX отправила в космос научный проект школьников из Львовской области. Идея проекта возникла после изучения уникального способа получения гидрогеля. Это уже третий научный проект украинских школьников, полетевший в космос.