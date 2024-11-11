Физики выяснили, как безопасно перевозить антиматерию: зачем это нужно и что это такое

Ученые из ЦЕРН совершили прорыв в транспортировке антиматерии, успешно завершив пробное перемещение с использованием других субатомных частиц.

Физики из ЦЕРН (Европейская организация по ядерным исследованиям) впервые совершили перевозку обычных субатомных частиц с использованием новой установки для того, чтобы проверить способ транспортировки антиматерии в другие лаборатории. Это необходимо для того, чтобы можно было изучать антиматерию с еще большей точностью, пишет ScienceAlert.

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Антиматерия — это зеркальный близнец обычной материи. Главное отличие между ними состоит в том, что частицы и античастицы имеют противоположный заряд. Если частицы антиматерии взаимодействуют с частицами обычной материи, даже воздуха, происходит уничтожение двух видов части с выделением энергии.

Поэтому антиматерия существует недолго и ее очень сложно изучать. В ЦЕРН физики создают антиматерию в синхтротроне Antiproton Decelerator, которое является замедлителем антипротонов. После этого антиматерию перемещают в соседние установки для изучения.

По словам ученых, для того, чтобы лучше понять фундаментальные свойства антипротонов, то есть античастиц протонов, нужно использовать оборудование других лабораторий.

Чтобы хранить антиматерию долго ее необходимо поместить в контейнер с сильным электромагнитным полем, чтобы та не касалась стенок. Но антиматерия плохо переносит транспортировку на большие расстояния. Ведь античастицы могут просто уничтожить контейнер во время длительного переезда.

Поэтому физики создали специальную ловушку для антиматерии, которая была названа BASE-STEP. Эта ловушка может долго хранить антиматерию, чтобы ее можно было перевозить на большие расстояния.

Физики из ЦЕРН впервые совершили перевозку обычных субатомных частиц с использованием новой установки для того, чтобы проверить способ транспортировки антиматерии в другие лаборатории Фото: CERN

BASE-STEP представляет собой портативную версию Antiproton Decelerator длиной 1,9 м, то есть ловушка в 5 раз меньше синхротрона для замедления антипротонов. Данный контейнер создан таким образом, что может защитить античастицы от ударов и тряски.

Физики испытали данное устройство во время перевозки обычных протонов на грузовике по территории ЦЕРН. Частицы успешно пережили поездку, не произошло их объединения, а это значит, по словам физиков, что антипротоны также смогут выдержать перемещение в другую лабораторию.

BASE-STEP содержит вакуумную камеру для хранения античастиц, сверхпроводящий магнит для создания электромагнитных полей, систему охлаждения магнита и батареи для того, чтобы это все работало.

Теперь ученые планируют провести пробную перевозку частиц антиматерии в следующем году. Физики хотят иметь возможность транспортировать антиматерию в любую лабораторию в Европе, где античастицы смогут изучать с 100%-ной точностью.

Как уже писал Фокус, физики использовали новый способ столкновения части и смогли увидеть форму атомного ядра.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили таинственный межзвездный туннель рядом с Солнечной системой.