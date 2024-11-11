Виявили вдруге в історії: у галактиці Андромеди зникла зірка у незвичний спосіб

Астрономи виявили лише другий приклад невдалої наднової за всю історію спостережень за космосом.

Зірки, які мають масу щонайменше у 8 разів більшу за масу Сонця, зазвичай вибухають надновими наприкінці свого життя. Астрономи виявили масивну зірку в галактиці Андромеди, яка не вибухнула надновою, а одразу перетворилася на чорну діру. Таким чином вчені знайшли лише другий приклад невдалої наднової за всю історію спостережень за космосом. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише IFLScience.

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Зірки підтримують своє життя за рахунок термоядерного синтезу водню у своєму ядрі. Якщо у масивної зірки закінчується водень на стадії червоного гіганта, коли вона збільшується в розмірах, то зірка не може протистояти власній гравітації і стискається. У результаті відбувається вибух наднової, коли саму зірку знищує і на її місці утворює або чорна діра, або нейтронна зірка. Наднові створюють важкі хімічні елементи.

Вважається, що зазвичай усі масивні зірки вибухають надновими, але інколи вибух не відбувається, а зірка одразу перетворюється на чорну діру. Це надзвичайно рідкісна подія і астрономи побачили лише другий приклад за всю історію спостережень у галактиці Андромеди.

Науковці спостерігали за зіркою під назвою M31-2014-DS1 з 2014 до 2016 року, коли вона стала на 50% яскравішою в інфрачервоному та видимому світлі. Потім до 2019 року зірка стала значно зменшувати свою яскравість. У 2023 році цю зірку вже неможливо було побачити у видимому світлі та інфрачервоному світлі. Астрономи дійшли висновку, що вони виявили черговий приклад невдалої наднової.

Вважається, що зазвичай усі масивні зірки вибухають надновими, але іноді вибух не відбувається, а зірка одразу перетворюється на чорну діру Фото: ESO

Спостереження показали, що раптова зміна яскравості пов'язана з тим, що в зірки почала зменшуватися маса через те, що розпочався процес стиснення під дією гравітації, але не вибуху наднової не сталося. Вчені вважають, що зірка в галактиці Андромеди перетворилася на чорну діру зоряної маси, а її маса перевищує масу Сонця приблизно в 6,5 разів. Дослідники припускають, що спочатку померла зірка була у 20 разів масивнішою за Сонце.

M31-2014-DS1 — це лише друга невдала наднова, яку поки що вдалося виявити астрономам, адже такі події знайти дуже важко.

Попередня невдала наднова пов'язана зі смертю зірки N6946-BH1, яка була в 25 разів більшою за Сонце за масою, в галактиці NGC 6946. Вона розташована на відстані 22 млн світлових років від нас, тоді як галактика Андромеди — на відстані 2,5 млн світлових років від Землі. Вчені кажуть, що незважаючи на різницю у відстані обидві події дуже схожі.

За словами астрономів, від 20% до 30% усіх масивних зірок у Всесвіті можуть помирати як невдалі наднові, але це ще потрібно підтвердити, а також необхідно знайти більше подібних подій.

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