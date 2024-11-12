На полюсах Солнца постоянно что-то движется: ученые еще никогда не видели это воочию (видео)

Исследователи считают, что на солнечных полюсах присутствует природное явление, подобие которого можно встретить и на Земле.

Новое исследование показало, что на Солнце, как на Земле, наблюдаются полярные вихри, которые появляются в зависимости от изменений в магнитном поле звезды, пишет SciTechDaily.

Исследование было проведено Национальным центром атмосферных исследований Национального научного фонда США (NSF NCAR). Авторы работы пришли к выводу, что на Солнце также существуют закрученные полярные вихри. Но в отличие от атмосферных вихрей Земли, они формируются и развиваются за счет магнитных полей.

"Никто точно не может сказать, что именно происходит на солнечных полюсах. Но это новое исследование дает нам интригующий взгляд на то, что мы увидим, когда впервые сможем взглянуть на полюса Солнца", — говорит старший научный сотрудник NSF NCAR Маусуми Дикпати.

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Наличие полярных вихрей на Солнце не стало неожиданностью для ученых. Как известно, вихри развиваются в жидкостях, которые окружают вращающиеся тела благодаря силе Кориолиса. Такие явления можно наблюдать на большинстве планет Солнечной системы. К примеру, на Земле вихри вращаются высоко в атмосфере вокруг северного и южного полюсов. Когда эти вихри стабильны, они удерживают холодный воздух на полюсах. Когда же они становятся слабее, тогда холодный воздух просачивается к экватору, что вызывает похолодания в средних широтах.

Также миссия NASA "Юнона" показала захватывающие полярные вихри на Юпитере. Полярные вихри на Сатурне, обнаруженные аппаратом "Кассини", имеют шестиугольную форму на северном полюсе и более круглую на южном. Эти различия дают ученым подсказки о составе и динамике атмосферы каждой планеты.

Полярные вихри также наблюдались на Марсе, Венере, Уране, Нептуне и луне Сатурна Титане. Но как известно, Солнце принципиально отличается от планет или лун, которые обладают атмосферой. Дело в том, что плазменная "жидкость", которая окружает Солнце, является магнитной.

Как такой магнетизм может влиять на появление и эволюцию вихрей на Солнце, остается загадкой. Человечество еще никогда не отправляло миссии к полюсам звезды. Фактически, наши наблюдения за Солнцем ограничиваются видами на поверхность Солнца, когда оно направлено на Землю, и дают только намеки на то, что может происходить на полюсах.

Именно поэтому группа ученых полагалась в своем исследовании на компьютерные модели, чтобы выяснить, как могут выглядеть солнечные полярные вихри. Они обнаружили, что Солнце действительно имеет уникальный рисунок полярных вихрей, который развивается по мере течения солнечного цикла и зависит от силы любого конкретного цикла.

В симуляциях плотное кольцо полярных вихрей формируется примерно на 55 градусах широты — эквиваленте полярного круга Земли. После формирования вихри направляются к полюсам в сжимающемся кольце, после чего остается только пару вихрей, которые непосредственно примыкают к полюсам. Они полностью исчезают в период максимальной солнечной активности.

Напомним, астрономы обнаружили Землю в будущем возле мертвой звезды. Новое исследование показывает, какой может быть окончательная судьба нашей планеты.