Космический зонд Solar Orbiter случайно пролетел сквозь хвост кометы Леонарда (фото)

Пролет космических аппаратов сквозь хвост кометы — чрезвычайно редкое явление, но Solar Orbiter проделал это уже во второй раз за полтора года.

Солнечный зонд Solar Orbiter пролетел сквозь хвост кометы C/2021 A1 Leonard, которую открыли год назад. Об этом сообщает Европейское космическое агентство (ESA).

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Событие произошло 17 декабря 2021 года, но информацию об этом опубликовали только сейчас.

Solar Orbiter запущен в феврале 2020 года ESA совместно c NASA для изучения Солнца. Зонд покинул Землю еще до открытия кометы Леонарда в начале 2021 года. Поэтому пересечение аппаратом ее хвоста ученые не планировали. То, что траектории движения зонда и кометы совпали — чистая случайность.

"Столкновение" Solar Orbiter с хвостом кометы было заранее предсказано вскоре после ее открытия. Поэтому ученые заранее подготовились к сбору данных.

Такая удача дала ученым возможность исследовать магнитное поле хвоста химический состав его частиц. Информация, полученная с помощью зонда позволит астрономам изучить влияние солнечного ветра на комету.

Помимо данных о частицах хвоста, аппарат также получил серию изображений кометы.

[ + – ] Черный круг в центре – Солнце, закрытое приборами, чтобы оно не засветило кадры. Фото: ESA

В декабре 2021 года комета Леонарда прошла точку наибольшего сближения с Землей и была заметна невооруженным глазом. 3 января она максимально приблизилась к Солнцу теперь должна покинуть Солнечную систему, став межзвездной кометой.

Стоит отметить, что прохождение космического аппарата через хвост кометы — чрезвычайно редкое явление. Но Solar Orbiter сделал ‘это уже во второй раз. В мае-июне 2020 года он также прошел сквозь два хвоста кометы C/2019 Y4 ATLAS.

Для изучения кометы Леонарда ученые подключили большее количество инструментов Solar Orbiter.

Напомним, спустя 20 лет ученые наконец смогли объяснить загадочное явление на Солнце, прозванные "темными пустотами".