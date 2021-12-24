Комета Леонарда впервые за 70 тыс. лет прошла рядом с Землей (видео)

Эту комету обнаружили в январе 2021 года, с тех пор она стремительно приближалась к Земле и Солнцу на скорости примерно 257 км/ч.

Китайский спутник сделал снимки кометы Леонарда во время приближения к Земле. На переднем плане снимка видно полярное сияние. Об этом сообщает The Daily Mail.

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Эту комету обнаружили в январе 2021 года, с тех пор она стремительно приближалась к Земле и Солнцу на скорости примерно 257 км/ч. Ее запечатлел небольшой спутник Янван-1 китайской технологической компании Origin Space.

Опубликованный снимок вырезан из короткого видео, которое было сделано во время приближения кометы к Земле. 12 декабря этого года комета Леонарда подошла на наиболее близкое расстояние к Земле за последние 70 тыс. лет.

Китайский спутник запечатлел комету Леонарда на фоне северного сияния.

Что это за комета?

Комету назвали в честь астронома, который открыл ее первым.

Грегори Джей Леонард заметил ее 3 января 2021 года в обсерватории Маунт-Леммон (штат Аризона), за год до того, как она подошла на самое близкое расстояние к Солнцу.

В последний раз эта комета появлялся во внутренней Солнечной системе 70 тыс. лет назад.

Этот космический объект движется по гиперболической траектории, другими словами, покинет Солнечную систему после сближения с Солнцем.

Янван-1 — космический телескоп, который был запущен в начале этого года для наблюдения за Вселенной. Телескоп также помогает находить астероиды, которые приближаются к Земле.

Ранее Фокус сообщал, что все кометы, которые представляют собой ледяные шары, тают, сближаясь с Солнцем. При этом теряется часть их вещества, из которого состоит оболочка. Большинство комет можно увидеть только во внутренней части Солнечной системы.