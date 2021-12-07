Исчезнет навсегда. К Земле в первый и последний раз приблизится комета Леонарда

Комета, которую впервые обнаружили в январе 2021 года приблизится к нашей планете 12 декабря. Больше шанса увидеть этот яркий объект не будет.

Комету Леонарда назвали в честь Грега Леонарда, который обнаружил ее в начале этого года. Этот космический объект провел последние 35 тысяч лет путешествуя к Солнцу, и как только комета приблизится к нашей звезде 3 января 2022 года, мы больше не увидим комету. По мере ее приближения кометы к Солнцу она становится ярче, поэтому за несколько недель до этого ее легче увидеть с Земли, сообщает CNN.

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На самом деле комета Леонарда летит очень быстро, со скоростью 71 км/с, но с Земли она будет выглядеть как медленно движущийся объект из-за огромного расстояния от нашей планеты. 12 декабря 2021 года комета Леонарда приблизится к Земле на расстояние в 34 млн км. Ее смогут увидеть все жители Земли. А уже 18 декабря она пролетит мимо Венеры. Чтобы увидеть комету, скорее всего нужно будет взять бинокль. Она будет похожа на нечеткую звезду, говорят в NASA.

Все кометы, которые являются шарами из льда, при приближении к Солнцу начинают терять часть своего вещества, которое создает оболочку или кому кометы. Пыль и газ, которые струятся позади кометы создают очень длинные хвосты. Большинство комет можно увидеть только тогда, когда они летят через внутреннюю часть Солнечной системы.

[ + – ] Комету Леонарда можно будет увидеть в небе между созвездием Большая Медведица и звездой Арктур в созвездии Волопаса. Фото: Eddie Irizarry/Stellarium

Теоретически комету Леонарда можно будет увидеть и невооруженным глазом, ведь это будет самая яркая комета этого года. Но также за ней можно будет наблюдать во время трансляции на сайте The Virtual Telescope Project, который будет транслировать наблюдение за кометой из обсерватории в Риме.

Напоминаем, что крупнейшая комета обзавелась "хвостом" на рекордном расстоянии от Солнца, а также о том, что ученые пытаются понять, что происходит с загадочной кометой.