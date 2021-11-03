Очень яркие вспышки. Ученые пытаются понять, что происходит с загадочной кометой

Поведение кометы 29P очень сложно понять, и астрономы точно не знают, что с ней происходит.

На одной из комет Солнечной системы происходят непредсказуемые яркие вспышки, и никто не знает почему. В рамках кампании по наблюдению за кометой 29P/Швассмана — Вахмана, в которой участвуют как аматоры, так и профессиональные астрономы, осуществляются попытки раскрыть эту тайну, сообщает space.com

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Странная комета

Комета 29P/ Швассмана — Вахмана – это одна из самых больших комет с диаметром более 60 километров. Это одна из комет, известных как кентавры, которые вращаются вокруг Солнца по круговой орбите между Сатурном и Юпитером. На комете периодически происходят яркие вспышки из-за мощных извержений. Но почему происходят эти извержения никто не знает.

До недавнего времени наблюдения за кометой проводили только астрономы-аматоры.

"Нельзя предсказать точно, когда на комете начнется извержение. Профессионалам иногда сложно получить доступ к телескопам для систематического наблюдения за кометой, а аматоры могут это делать когда захотят", — говорит Ричард Майлз, астроном-любитель из Британской астрономической ассоциации.

Активность кометы выросла

Еще в конце сентября астрономы-любители из нескольких стран заметили на комете несколько извержений, после чего яркость кометы выросла в 250 раз, чем до этого. По словам Майлза, это была самая большая активность кометы с момента ее открытия в 1927 году. Эти взрывы создали типичную для комет нечеткую газовую оболочку, выпущенную с поверхности.

[ + – ] Комета 29P/ Швассмана — Вахмана Фото: space.com

Хаббл в помощь

Майлз связался с астрономами из университетов США, чтобы они с помощью космического телескопа Хаббл провели наблюдение за странным поведением кометы, чтобы больше узнать о ее природе.

"Таких вспышек мы не наблюдали последние 40 лет", — говорит Джон Нунан, из Университета Аризоны.

Но 25 октября на космическом телескопе Хаббл случилась поломка и его научные приборы перешли в безопасный режим и наблюдения провести не удалось. По словам Нунана, когда Хаббл вернется в строй, то наблюдения за кометой все же состоятся. Астрономы надеются, что космический телескоп сможет различить отдельные части обломков, выброшенных во время взрывов, и отследить эти объекты в то время, как они будут улетать. Нунан утверждает, что таким образом астрономы смогут увидеть рождение совершенно новой кометы.

[ + – ] Комета 29P/ Швассмана — Вахмана Фото: wikipedia

Что астрономы знают о комете?

Предыдущее исследование показало, что взаимодействие кометы 29P с гравитацией Юпитера может отправить ее во внутреннюю часть Солнечной системы уже в 2038 году, превратив кентавра в комету семейства Юпитера, которая будет ближе к Солнцу. Если это произойдет, то астрономы могли бы сделать важное открытие о процессах, которые помогают кометам прилетать из пояса Койпера за орбитой Нептуна, к Земле.

Ученые очень мало знают о комете 29P. Они даже не понимают, почему происходит резкое повышение активности кометы. Активность комет обычно определяется теплом от Солнца. Чем ближе комета к Солнцу, тем больше испаряется вещества с ледяного объекта. Но у этой кометы круговая орбита, и ее расстояние от Солнца остается почти неизменным. Поэтому здесь не должны происходить резкие изменения в активности, говорит Нунан.

Ричард Майлз считает, что наблюдаемые мощные вспышки могут быть результатом сложных геологических процессов, которые происходят как внутри кометы, так и на ее поверхности. У ученых пока есть только теории, которые нужно еще проверять, чтобы выяснить причину ярких вспышек на комете 29P/ Швассмана — Вахмана.