Дуже яскраві спалахи. Вчені намагаються зрозуміти, що відбувається із загадковою кометою

Поведінку комети 29P дуже складно зрозуміти, і астрономи не знають, що з нею відбувається.

На одній із комет Сонячної системи відбуваються непередбачувані яскраві спалахи, і ніхто не знає чому. У межах кампанії зі спостереження за кометою 29P/Швассмана — Вахмана, у якій беруть участь як аматори, так і професійні астрономи, намагаються розкрити цю таємницю, повідомляє space.com

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Дивна комета

Комета 29P/Швассмана — Вахмана — це одна з найбільших комет із діаметром понад 60 кілометрів. Це одна з комет, відомих як кентаври, що обертаються навколо Сонця по круговій орбіті між Сатурном і Юпітером. На кометі періодично відбуваються яскраві спалахи через потужні виверження. Але чому відбуваються ці виверження, ніхто не знає.

Донедавна спостереження за кометою проводили лише астрономи-аматори.

"Не можна передбачити точно, коли на кометі почнеться виверження. Професіоналам іноді складно отримати доступ до телескопів для систематичного спостереження за кометою, а аматори можуть це робити, коли захочуть", — говорить Річард Майлз, астроном-аматор із Британської астрономічної асоціації.

Активність комети зросла

Ще наприкінці вересня астрономи-аматори з кількох країн помітили на кометі кілька вивержень, після чого яскравість комети зросла у 250 разів, ніж раніше. За словами Майлза, це була найбільша активність комети з моменту її відкриття у 1927 році. Ці вибухи створили типову для комет нечітку газову оболонку, випущену з поверхні.

[ + – ] Комета 29P/ Швассмана — Вахмана Фото: space.com

Габбл на допомогу

Майлз зв'язався з астрономами з університетів США, щоб вони за допомогою космічного телескопа Габбл провели спостереження за дивною поведінкою комети, щоб дізнатися більше про її природу.

"Таких спалахів ми не спостерігали останніх 40 років", — говорить Джон Нунан із Університету Арізони.

Але 25 жовтня на космічному телескопі Габбл сталася поломка, і його наукові прилади перейшли в безпечний режим, і спостереження провести не вдалося. За словами Нунана, коли Габбл повернеться до ладу, то спостереження за кометою все ж таки відбудуться. Астрономи сподіваються, що космічний телескоп зможе розрізнити окремі частини уламків, викинутих під час вибухів, і відстежити ці об'єкти, коли вони відлітатимуть. Нунан стверджує, що таким чином астрономи зможуть побачити народження нової комети.

[ + – ] Комета 29P/ Швассмана — Вахмана Фото: wikipedia

Що астрономи знають про комету?

Попереднє дослідження показало, що взаємодія комети 29P з гравітацією Юпітера може відправити її у внутрішню частину Сонячної системи вже у 2038 році, перетворивши кентавра на комету сімейства Юпітера, яка буде ближчою до Сонця. Якщо це станеться, то астрономи могли б зробити важливе відкриття про процеси, які допомагають кометам прилітати з пояса Койпера за орбітою Нептуна до Землі.

Учені дуже мало знають про комету 29P. Вони навіть не розуміють, чому відбувається різке підвищення активності комети. Активність комет зазвичай визначається теплом від Сонця. Що ближче комета до Сонця, то більше випаровується речовина з крижаного об'єкта. Але в цієї комети кругова орбіта, і її відстань від Сонця залишається майже незмінною. Тому тут не має відбуватися різких змін в активності, каже Нунан.

Річард Майлз вважає, що потужні спалахи, що спостерігаються, можуть бути результатом складних геологічних процесів, які відбуваються як усередині комети, так і на її поверхні. Вчені поки що мають лише теорії, які потрібно ще перевіряти, щоб з'ясувати причину яскравих спалахів на кометі 29P/Швассмана — Вахмана.