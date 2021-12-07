Зникне назавжди. До Землі вперше та востаннє наблизиться комета Леонарда

Комета, яку вперше виявили в січні 2021 року, наблизиться до нашої планети 12 грудня. Більше шансів побачити цей яскравий об'єкт не буде.

Комету Леонарда назвали на честь Грега Леонарда, який виявив її на початку цього року. Цей космічний об'єкт провів останні 35 тисяч років, подорожуючи до Сонця, і як тільки комета наблизиться до нашої зірки 3 січня 2022, ми більше не побачимо комету. У міру її наближення комети до Сонця вона стає яскравішою, тому за кілька тижнів до цього її легше побачити з Землі, повідомляє CNN.

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Насправді комета Леонарда летить дуже швидко, зі швидкістю 71 км/с, але з Землі вона матиме вигляд об'єкта, що повільно рухається, через величезну відстань від нашої планети. 12 грудня 2021 року комета Леонарда наблизиться до Землі на відстань 34 млн км. Її зможуть побачити усі жителі Землі. А вже 18 грудня вона пролетить повз Венеру. Щоб побачити комету, швидше за все, потрібно буде взяти бінокль. Вона буде схожа на нечітку зірку, кажуть у NASA.

Усі комети, які є кулями з льоду, при наближенні до Сонця починають втрачати частину своєї речовини, яка створює оболонку або кому комети. Пил і газ, які струмують позаду комети, створюють дуже довгі хвости. Більшість комет можна побачити лише тоді, коли вони летять через внутрішню частину Сонячної системи.

[ + – ] Комету Леонарда можна буде побачити в небі між сузір'ям Велика Ведмедиця та зіркою Арктур у сузір'ї Волопасу. Фото: Leonard

Теоретично комету Леонарда можна буде побачити й неозброєним оком, адже це буде найяскравіша комета цього року. Але також за нею можна буде спостерігати під час трансляції на сайті The Virtual Telescope Project, який транслюватиме спостереження за кометою з обсерваторії в Римі.

Нагадуємо, що найбільша комета отримала "хвіст" на рекордній відстані від Сонця, а також про те, що вчені намагаються зрозуміти, що відбувається із загадковою кометою.