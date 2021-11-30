Найбільша комета обзавелася "хвостом" на рекордній відстані від Сонця, – вчені

Дослідники з'ясували, що комета Бернардінеллі-Бернштейна була активною набагато далі від Сонця, ніж вважалося раніше.

Астрономи з Університету штату Меріленд дійшли висновку, що найбільша з будь-коли виявлених комет була активною, тобто лід усередині неї випаровувався та створював оболонку з пилу та газу, кому, набагато далі від Сонця, ніж передбачалося раніше. Це відкриття стане ключем до розуміння складу комети, і вчені зможуть більше дізнатися про умови, у яких формувалася наша Сонячна система, повідомляє Phys.

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Якщо знати, коли комета стає активною, можна зрозуміти, з чого вона складається. Комети — це скупчення пилу та льоду. У своїй найближчій точці поруч із Сонцем комети нагріваються, і лід випаровується. Кількість тепла необхідне випаровування залежить від цього, з якого льоду складається комета: води, вуглекислого газу, окису вуглецю чи іншого з'єднання.

[ + – ] Комета Бернардінеллі-Берштейна Фото: wikipedia

Величезна комета

Астрономи вперше виявили комету Бернардінеллі-Бернштейна в червні 2021 року, але вони побачили ядро комети, але не виявили оболонку з пилу та газу, яка з'являється, коли комета стає активною.

Комета Бернардінеллі-Бернштейна має діаметр 100 км і перебуває далі, ніж Уран, а велика частина комет мають діаметр 1 км, і вони розташовані ближче до Сонця, коли їх помічають астрономи.

[ + – ] Порівняння розмірів комети Бернардінеллі-Бернштейна з іншими об'єктами Сонячної системи. На першому плані зображено саму комету. Найбільший об'єкт на зображенні – це супутник Сатурна Енцелад, зліва розташовані супутник Марса Фобос і астероїди Пандора й Аррокот. Фото: SciTechDaily

TESS на допомогу

Тоні Фарнгем і його колеги з університету штату Меріленд використовували дані космічного телескопа TESS, щоб отримати чіткіші зображення комети. У результаті вчені побачили біля комети кому, а значить, вона була активною.

За словами дослідників, враховуючи розмір s відстань від Сонця, у складі льоду, який випаровується та створює оболонку комети, найбільше окису вуглецю. Враховуючи той факт, що окис вуглецю може почати випаровуватись на відстані в 5 разів далі від Сонця, ніж там, де було виявлено комету Бернардінеллі-Бернштейна, вчені зробили висновок, що комета була активна задовго до того, як її побачили.

[ + – ] В основному такий вигляд має оболонка або кома комети Фото: wikipedia

"Чого ми поки не знаємо, так це того, чи існує певна точка, де ми могли б побачити комету до того, як вона стане активною", — говорить Фарнгем.

Астрономи вважають, що спостереження за утворенням коми комети на більшій відстані, ніж раніше, відкриває багато нових можливостей для досліджень. За допомогою космічного телескопа TESS можна буде зробити ще багато таких відкриттів, каже Фарнгем.

Фокус писав про те, як було виявлено гігантську комету Бернардінеллі-Бернштейна, а також про те, коли вона буде найближче до Землі.