Крупнейшая комета обзавелась "хвостом" на рекордном расстоянии от Солнца, – ученые

Исследователи выяснили, что комета Бернардинелли-Бернштейна была активной намного дальше от Солнца, чем считалось ранее.

Астрономы из Университета штата Мэриленд пришли к выводу, что самая большая из когда-либо обнаруженных комет, была активной, то есть лед внутри нее испарялся и создавал оболочку из пыли и газа, кому, намного дальше от Солнца, чем предполагалось раньше. Это открытие станет ключом к пониманию состава кометы, и ученые смогут больше узнать об условиях, в которых формировалась наша Солнечная система, сообщает Phys.

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Если знать, когда комета становится активной, можно понять из чего она состоит. Кометы — это скопления пыли и льда. В своей ближайшей точке рядом с Солнцем, кометы нагреваются и лед испаряется. Количество тепла необходимое для испарения зависит от того, из какого льда состоит комета: воды, углекислого газа, окиси углерода или другого соединения.

[ + – ] Комета Бернардинелли-Берштейна Фото: wikipedia

Огромная комета

Астрономы впервые обнаружили комету Бернардинелли-Бернштейна в июне 2021 года, но они увидели ядро кометы, но не обнаружили оболочку из пыли и газа, которая появляется, когда комета становиться активной.

Комета Бернардинелли-Бернштейна имеет диаметр в 100 км и находится дальше чем Уран, а большая часть комет имеют диаметр в 1 км, и они находятся ближе к Солнцу, когда их замечают астрономы.

[ + – ] Сравнение размеров кометы Бернардинелли-Бернштейна с другими объектами Солнечной системы. На перднем плане изображена сама комета. Самый большой объект на изображении – это спутник Сатурна Энцелад, слева находятся спутник Марса Фобос и астероиды Пандора и Аррокот. Фото: SciTechDaily

TESS в помощь

Тони Фарнхэм и его коллеги из университета штата Мэриленд использовали данные космического телескопа TESS, чтобы получить более четкие изображения кометы. В результате ученые увидели у кометы кому, а значит она была активной.

По словам исследователей, учитывая размер и расстояние от Солнца, в составе льда, который испаряется и создает оболочку кометы, больше всего окиси углерода. Учитывая тот факт, что окись углерода может начать испарение на расстоянии в 5 раз дальше от Солнца, чем там, где была обнаружена комета Бернардинелли-Бернштейна, ученые сделали вывод, что комета была активна задолго до того, как ее увидели.

[ + – ] В основном так выглядит оболочка или кома кометы Фото: wikipedia

"Чего мы пока не знаем, так это того, существует ли определенная точка, где бы мы могли увидеть комету до того, как она станет активной", — говорит Фарнхэм.

Астрономы считают, что наблюдение за образованием комы кометы на большем расстоянии, чем раньше открывает много новых возможностей для исследований. С помощью космического телескопа TESS можно будет сделать еще много подобных открытий, говорит Фарнхэм.

Фокус писал о том, как была обнаружена гигантская комета Бернардинелли-Бернштейна, а также о том, когда она будет ближе всего находится к Земле.