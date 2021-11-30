Крупнейшая комета обзавелась "хвостом" на рекордном расстоянии от Солнца, – ученые
Исследователи выяснили, что комета Бернардинелли-Бернштейна была активной намного дальше от Солнца, чем считалось ранее.
Астрономы из Университета штата Мэриленд пришли к выводу, что самая большая из когда-либо обнаруженных комет, была активной, то есть лед внутри нее испарялся и создавал оболочку из пыли и газа, кому, намного дальше от Солнца, чем предполагалось раньше. Это открытие станет ключом к пониманию состава кометы, и ученые смогут больше узнать об условиях, в которых формировалась наша Солнечная система, сообщает Phys.
Если знать, когда комета становится активной, можно понять из чего она состоит. Кометы — это скопления пыли и льда. В своей ближайшей точке рядом с Солнцем, кометы нагреваются и лед испаряется. Количество тепла необходимое для испарения зависит от того, из какого льда состоит комета: воды, углекислого газа, окиси углерода или другого соединения.
Огромная комета
Астрономы впервые обнаружили комету Бернардинелли-Бернштейна в июне 2021 года, но они увидели ядро кометы, но не обнаружили оболочку из пыли и газа, которая появляется, когда комета становиться активной.
Комета Бернардинелли-Бернштейна имеет диаметр в 100 км и находится дальше чем Уран, а большая часть комет имеют диаметр в 1 км, и они находятся ближе к Солнцу, когда их замечают астрономы.
TESS в помощь
Тони Фарнхэм и его коллеги из университета штата Мэриленд использовали данные космического телескопа TESS, чтобы получить более четкие изображения кометы. В результате ученые увидели у кометы кому, а значит она была активной.
По словам исследователей, учитывая размер и расстояние от Солнца, в составе льда, который испаряется и создает оболочку кометы, больше всего окиси углерода. Учитывая тот факт, что окись углерода может начать испарение на расстоянии в 5 раз дальше от Солнца, чем там, где была обнаружена комета Бернардинелли-Бернштейна, ученые сделали вывод, что комета была активна задолго до того, как ее увидели.
"Чего мы пока не знаем, так это того, существует ли определенная точка, где бы мы могли увидеть комету до того, как она станет активной", — говорит Фарнхэм.
Астрономы считают, что наблюдение за образованием комы кометы на большем расстоянии, чем раньше открывает много новых возможностей для исследований. С помощью космического телескопа TESS можно будет сделать еще много подобных открытий, говорит Фарнхэм.
Фокус писал о том, как была обнаружена гигантская комета Бернардинелли-Бернштейна, а также о том, когда она будет ближе всего находится к Земле.