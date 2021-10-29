Подойдет ближе Сатурна. Из Облака Оорта в сторону Земли направляется мега-комета

Огромная комета, возможно самая большая из когда-либо обнаруженных направляется из Облака Оорта к нам.

Комета, диаметр которой оценивается в 100–200 километров, наиболее близко приблизится к Земле в 2031 году, когда подлетит к орбите Сатурна и будет находиться на расстоянии 10,9 астрономических единиц от Солнца, сообщает Scitechdaily.

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По словам астрономов, что комета Бернардинелли-Бернштейна может быть самым большим объектом в Облаке Оорта из когда-либо обнаруженных, и это первая комета летящая к нам, которую увидели так далеко.

[ + – ] Комета Бернардинелли-Берштейна Фото: wikipedia

Как обнаружили комету?

Комету обнаружили ученые Педро Бернардинелли и Гэри Бернштейн в начале 2021 года. Они изучали архивные снимки, сделанные 570-мегапиксельной камерой Dark Energy Camera (DECam), которая установлена на 4-метровом телескопе имени Виктора Бланко, расположенного в Межамериканской обсерватории Серро Тололо в Чили. Сначала это объект считался карликовой планетой.

Но потом ученые получили новые снимки, на которых была видна оболочка кометы и объект двигался очень быстро через Облако Оорта. Именно тогда объект был официально признан кометой.

[ + – ] Сравнение размеров кометы Бернардинелли-Бернштейна с другими объектами Солнечной системы. На перднем плане изображена сама комета. Самый большой объект на изображении – это спутник Сатурна Энцелад, слева находятся спутник Марса Фобос и астероиды Пандора и Аррокот. Фото: SciTechDaily

Новое исследование

В новом исследовании Бернардинелли и Бернштейн говорят, что это древняя комета, и ближе всего к Солнцу она находилась на расстоянии около около 18 а.е около 3,5 миллионов лет назад.

По словам ученых, нынешнее путешествие кометы началось на расстоянии более 40 000 астрономических единиц от Солнца, то есть в 40 000 раз дальше от Солнца, чем находится Земля. Для сравнения, Плутон находится на расстоянии 39 астрономических единицах от Солнца.

В настоящее время комета находится примерно в 3 миллиардах километров. Несмотря на размер кометы, даже при самом близком приближении через 10 лет на расстояние 10,9 а.е., по словам астрономов, ее невозможно будет увидеть невооруженным глазом, а только в самые большие любительские телескопы.

Интересные факты об облаке Оорта

Это гипотетическое облако, названно в честь голландского астронома Яна Оорта. Оно окружает Солнечную систему на расстоянии более 3 световых лет. Внешний край облака Оорта определяет границу Солнечной системы.

В облаке Оорта могут возникать долгопериодические кометы

Хотя вопрос о происхождении облака Оорта еще не решен, астрономы считают, что все долгопериодические кометы, берут свое начало в облаке Оорта.

Облако Оорта действительно очень большое

Считается, что оно похоже на сферический шар, оболочка которого простирается от 2-5 тысяч астрономических единиц (0,03-0,08 световых лет) от Солнца до примерно 100-200 тысяч а.е. (1,58 — 3,16 световых лет) от Солнца. Это действительно много, учитывая, что Проксима Центавра, ближайшая к Солнцу звезда, находится всего в 4,22 световых годах от нас.

Облако Оорта всего в 5 раз массивнее Земли

Ученые посчитали, что в облаке Оорта находится несколько триллионов объектов диаметром более 1 км и еще несколько миллиардов объектов диаметром около 20 км, а расстояние между этими объектами — нескольких десятков миллионов километров. Хотя общая масса облака Оорта неизвестна, общая масса объектов в облаке Оорта примерно в 5 раз больше массы Земли.

Напоминаем, что недавно астрономы открыли новые кометы и одна из них заденет хвостом Венеру.

Также Фокус писал о том, что ученые выяснили, откуда взялось гигантское облако Оорта.