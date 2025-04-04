Яркий пример в космосе: астрономы увидели будущую страшную судьбу Солнца и нашей планеты (фото)

Более 40 лет астрономы не могли понять, почему из центра планетарной туманности Улитка выходит загадочное рентгеновское излучение. Теперь же они нашли причину этого явления и считают, что звезда белый карлик разорвала на части планету, что привело к выбросу излучения в космос. Что касается туманности Улитка, то она является примером того, какая судьба ждет Солнце и Землю.

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Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет Live Science.

Более 40 лет назад астрономы впервые обнаружили, что из центра планетарной туманности Улитка, расположенной в 650 световых годах от нас, приходит необъяснимое рентгеновское излучение. В центре туманности находится звезда белый карлик, но такие объекты не выпускают рентгеновское излучение, а потому все эти годы ученые искали его источник.

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Планетарные туманности – это объекты, которые являются остатками умершей звезды, похожей на Солнце, которая перед смертью сбросила свои внешние слои в космос. В центре туманности, как уже было сказано выше находится белый карлик, который представляет собой то, что осталось от обычной звезды. Свет соседних звезд пронизывает газ в туманности, а потому они ярко светятся.

Ученые использовали космические телескопы для того, чтобы снова изучить как саму туманность Улитка, так и ее белый карлик, чтобы найти источник загадочного рентгеновского излучения. Астрономы пришли к выводу, что в прошлом к белому карлику близко переместилась планета, которая начала вращаться вокруг этой необычной звезды. Но сильная гравитация звезды разорвала планету на части и упавший на белый карлик планетарный материал создал сильные вспышки рентгеновского света.

Туманность улитка Фото: NASA

По словам астрономов, нужны дополнительные наблюдения, чтобы подтвердить эти выводы. Но если будет получено подтверждения факта уничтожения планеты белым карликом, то это будет первый обнаруженный случай в истории, когда белый карлик в центре планетарной туманности уничтожил планету.

Что касается планетарных туманностей, то как уже было сказано выше, они связаны со смертью звезд, и не имеют никакого отношения к планетам. Свое название они получили из-за того, что первые обнаруженные такие объекты были по форме очень похожими на планеты.

На иллюстрации показано, как белый карлик уничтожает планету Фото: NASA

Солнце также превратится в белого карлика, ведь это обычная финальная стадия эволюции таких звезд. Это произойдет, когда у Солнца закончится водород в ядре для поддержания термоядерного синтеза. Наша звезда сбросит свои внешние слои и также создаст планетарную туманность с белым карликом в центре.

Белые карлики постепенно тускнеют и остывают, пока не исчезнут окончательно. В туманности Улитка белый карлик выбрасывает горячую плазму в космос, и когда она остывает, то падает обратно на поверхность этой звезды. Когда происходит столкновение горячего и остывающего газа в космосе, то образуются красочные узоры, которые придают особенный вид туманности Улитка.

Если белый карлик в центре этой туманности действительно разрушил планету, то можно провести некоторые параллели с судьбой Солнца и Земли. К тому времени, как Солнце превратится в белого карлика, оно пройдет через фазу красного гиганта. В это время Солнце сильно увеличится в размерах и скорее всего уничтожит Землю, а также Меркурий и Венеру. Но все это произойдет не раньше, чем через 5 млрд лет.

Как уже писал Фокус, астрономы выяснили, что огромная черная дыра уничтожает центр Млечного Пути и таким образом решили давнюю загадку, связанную с местными звездами.

Также Фокус писал о том, что астрономы смогли сфотографировать, как сверхмассивная черна дыра в другой галактике выбрасывает свою еду в космос.