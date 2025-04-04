Яркий пример в космосе: астрономы увидели будущую страшную судьбу Солнца и нашей планеты (фото)
Более 40 лет астрономы не могли понять, почему из центра планетарной туманности Улитка выходит загадочное рентгеновское излучение. Теперь же они нашли причину этого явления и считают, что звезда белый карлик разорвала на части планету, что привело к выбросу излучения в космос. Что касается туманности Улитка, то она является примером того, какая судьба ждет Солнце и Землю.
Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет Live Science.
Более 40 лет назад астрономы впервые обнаружили, что из центра планетарной туманности Улитка, расположенной в 650 световых годах от нас, приходит необъяснимое рентгеновское излучение. В центре туманности находится звезда белый карлик, но такие объекты не выпускают рентгеновское излучение, а потому все эти годы ученые искали его источник.
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Планетарные туманности – это объекты, которые являются остатками умершей звезды, похожей на Солнце, которая перед смертью сбросила свои внешние слои в космос. В центре туманности, как уже было сказано выше находится белый карлик, который представляет собой то, что осталось от обычной звезды. Свет соседних звезд пронизывает газ в туманности, а потому они ярко светятся.
Ученые использовали космические телескопы для того, чтобы снова изучить как саму туманность Улитка, так и ее белый карлик, чтобы найти источник загадочного рентгеновского излучения. Астрономы пришли к выводу, что в прошлом к белому карлику близко переместилась планета, которая начала вращаться вокруг этой необычной звезды. Но сильная гравитация звезды разорвала планету на части и упавший на белый карлик планетарный материал создал сильные вспышки рентгеновского света.
По словам астрономов, нужны дополнительные наблюдения, чтобы подтвердить эти выводы. Но если будет получено подтверждения факта уничтожения планеты белым карликом, то это будет первый обнаруженный случай в истории, когда белый карлик в центре планетарной туманности уничтожил планету.
Что касается планетарных туманностей, то как уже было сказано выше, они связаны со смертью звезд, и не имеют никакого отношения к планетам. Свое название они получили из-за того, что первые обнаруженные такие объекты были по форме очень похожими на планеты.
Солнце также превратится в белого карлика, ведь это обычная финальная стадия эволюции таких звезд. Это произойдет, когда у Солнца закончится водород в ядре для поддержания термоядерного синтеза. Наша звезда сбросит свои внешние слои и также создаст планетарную туманность с белым карликом в центре.
Белые карлики постепенно тускнеют и остывают, пока не исчезнут окончательно. В туманности Улитка белый карлик выбрасывает горячую плазму в космос, и когда она остывает, то падает обратно на поверхность этой звезды. Когда происходит столкновение горячего и остывающего газа в космосе, то образуются красочные узоры, которые придают особенный вид туманности Улитка.
Если белый карлик в центре этой туманности действительно разрушил планету, то можно провести некоторые параллели с судьбой Солнца и Земли. К тому времени, как Солнце превратится в белого карлика, оно пройдет через фазу красного гиганта. В это время Солнце сильно увеличится в размерах и скорее всего уничтожит Землю, а также Меркурий и Венеру. Но все это произойдет не раньше, чем через 5 млрд лет.
Как уже писал Фокус, астрономы выяснили, что огромная черная дыра уничтожает центр Млечного Пути и таким образом решили давнюю загадку, связанную с местными звездами.
Также Фокус писал о том, что астрономы смогли сфотографировать, как сверхмассивная черна дыра в другой галактике выбрасывает свою еду в космос.