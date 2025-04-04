Яскравий приклад у космосі: астрономи побачили майбутню страшну долю Сонця і нашої планети (фото)

Понад 40 років астрономи не могли зрозуміти, чому з центру планетарної туманності Равлик виходить загадкове рентгенівське випромінювання. Тепер же вони знайшли причину цього явища і вважають, що зірка білий карлик розірвала на частини планету, що призвело до викиду випромінювання в космос. Що стосується туманності Равлик, то вона є прикладом того, яка доля чекає на Сонце і Землю.

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Дослідження опубліковано в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише Live Science.

Понад 40 років тому астрономи вперше виявили, що з центру планетарної туманності Равлик, розташованої за 650 світлових років від нас, надходить незрозуміле рентгенівське випромінювання. У центрі туманності знаходиться зірка білий карлик, але такі об'єкти не випускають рентгенівське випромінювання, а тому всі ці роки вчені шукали його джерело.

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Планетарні туманності — це об'єкти, які є залишками померлої зірки, схожої на Сонце, яка перед смертю скинула свої зовнішні шари в космос. У центрі туманності, як уже було сказано вище, розташований білий карлик, який являє собою те, що залишилося від звичайної зірки. Світло сусідніх зірок пронизує газ у туманності, а тому вони яскраво світяться.

Науковці використовували космічні телескопи для того, щоб знову вивчити як саму туманність Равлик, так і її білий карлик, щоб знайти джерело загадкового рентгенівського випромінювання. Астрономи дійшли висновку, що в минулому до білого карлика близько перемістилася планета, яка почала обертатися навколо цієї незвичайної зірки. Але сильна гравітація зірки розірвала планету на частини, і планетарний матеріал, що впав на білий карлик, створив сильні спалахи рентгенівського світла.

Туманність равлик Фото: NASA

За словами астрономів, потрібні додаткові спостереження, щоб підтвердити ці висновки. Але якщо буде отримано підтвердження факту знищення планети білим карликом, то це буде перший виявлений випадок в історії, коли білий карлик у центрі планетарної туманності знищив планету.

Що стосується планетарних туманностей, то, як уже було сказано вище, вони пов'язані зі смертю зірок і не мають жодного стосунку до планет. Свою назву вони отримали через те, що перші виявлені такі об'єкти були за формою дуже схожими на планети.

На ілюстрації показано, як білий карлик знищує планету Фото: NASA

Сонце також перетвориться на білого карлика, адже це звичайна фінальна стадія еволюції таких зірок. Це станеться, коли у Сонця закінчиться водень у ядрі для підтримки термоядерного синтезу. Наша зірка скине свої зовнішні шари і також створить планетарну туманність із білим карликом у центрі.

Білі карлики поступово тьмяніють і остигають, поки не зникнуть остаточно. У туманності Равлик білий карлик викидає гарячу плазму в космос, і коли вона остигає, то падає назад на поверхню цієї зірки. Коли відбувається зіткнення гарячого і остигаючого газу в космосі, то утворюються барвисті візерунки, які надають особливого вигляду туманності Равлик.

Якщо білий карлик у центрі цієї туманності дійсно зруйнував планету, то можна провести деякі паралелі з долею Сонця і Землі. На той час, як Сонце перетвориться на білого карлика, воно пройде через фазу червоного гіганта. У цей час Сонце сильно збільшиться в розмірах і, найімовірніше, знищить Землю, а також Меркурій і Венеру. Але все це станеться не раніше, ніж через 5 млрд років.

Як уже писав Фокус, астрономи з'ясували, що величезна чорна діра знищує центр Чумацького Шляху і в такий спосіб вирішили давню загадку, пов'язану з місцевими зірками.

Також Фокус писав про те, що астрономи змогли сфотографувати, як надмасивна чорна діра в іншій галактиці викидає свою їжу в космос.