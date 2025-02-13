Телескопи NASA показали космічний букет спеціально до Дня святого Валентина: що це (фото)

Туманність Тарантул є одним із найяскравіших регіонів зореутворення відносно недалеко від Землі.

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Вчені використовували дані космічних телескопів NASA Чандра і Хаббл, а також радіотелескопа ALMA, щоб створити унікальне зображення туманності Тарантул, також відомої, як 30 Золотої Риби. Це найбільш деталізоване зображення в рентгенівському світлі найпотужнішого регіону зореутворення у відносно близькій ділянці Всесвіту. Складене зображення туманності за формою нагадує букет, і він якраз доречний, адже наближається День святого Валентина. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Phys.

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На складеному зображенні туманності Тарантул рентгенівські дані, показані синім і зеленим кольором, телескопа Чандра були об'єднані з оптичними даними, показані жовтим кольором, телескопа Хаббл. Також вчені використовували дані радіотелескопа ALMA, вони показані помаранчевим кольором.

Туманність Тарантул є одним із найяскравіших регіонів зореутворення, де знаходиться дуже багато молодих зірок, відносно недалеко від Землі. Вона розташована на відстані приблизно 160 000 світлових років від нас у сусідній галактиці Велика Магелланова Хмара. Через свою відносну близькість за космічними мірками, туманність Тарантул дає астрономам унікальну можливість вивчити, як народжуються зірки.

Вчені використовували дані космічних телескопів NASA Чандра і Хаббл, а також радіотелескопа ALMA, щоб створити унікальне зображення туманності Тарантул, також відомої, як 30 Золотої Риби Фото: NASA

У цій туманності так багато міжзоряного газу, необхідного для створення зірок, що тут вони можуть формуватися протягом щонайменше 25 000 000 років. Через те, що в цій туманності знаходиться дуже багато молодих зірок, а також тих, що ще формуються, тому цей регіон космосу є найпотужнішим місцем зореутворення серед найближчих галактик, зокрема Чумацький Шлях і галактика Андромеди.

У центрі туманності тарантул знаходяться також наймасивніші зірки, які коли-небудь бачили астрономи. Здебільшого це дуже молоді зірки, які існують 1-2 млн років. Для порівняння Сонце існує майже 5 млрд років.

Масивні молоді зірки посилають у космос сильні зоряні вітри. Ці вітри, які змішалися з матерією та енергією, викинутих унаслідок вибуху наднових, тобто вибуху масивних зірок, створили унікальну картину туманності, адже створили різні космічні структури.

За більш ніж 20 днів спостережень космічний телескоп Чандра виявив понад 3,5 тисячі джерел рентгенівського випромінювання в туманності. Серед них масивні зірки, подвійні зоряні системи і протозірки, які ще формуються перед тим, як стати звичайною зіркою. Також телескоп виявив безліч невеликих зоряних скупчень і величезну кількість міжзоряного газу.

Як уже писав Фокус, фізики з'ясували розмір загадкової частинки нейтрино. Передбачалося, що провести найбільш точні прямі вимірювання нейтрино неможливо, але вчені змогли обмежити розмір фундаментальної частинки.

Також Фокус писав про те, що вчені запропонували новий спосіб визначення того, з чого складаються екстремальні нейтронні зірки. Для цього потрібно використовувати гравітаційні хвилі, що виникають під час їхнього зіткнення.