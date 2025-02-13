Телескопы NASA показали космический букет специально ко Дню святого Валентина: что это (фото)

Туманность Тарантул является одним из самых ярких регионов звездообразования относительно недалеко от Земли.

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Ученые использовали данные космических телескопов NASA Чандра и Хаббл, а также радиотелескопа ALMA, чтобы создать уникальное изображение туманности Тарантул, также известной, как 30 Золотой Рыбы. Это самое детализированное изображение в рентгеновском свете самого мощного региона звездообразования в относительно близком участке Вселенной. Составное изображение туманности по форме напоминает букет, и он как раз кстати, ведь приближается День святого Валентина. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Phys.

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На составном изображении туманности Тарантул рентгеновские данные, показаны синим и зеленым цветом, телескопа Чандра были объединены с оптическими данными, показаны желтым цветом, телескопа Хаббл. Также ученые использовали данные радиотелескопа ALMA, они показаны оранжевым цветом.

Туманность Тарантул является одним из самых ярких регионов звездообразования, где находится очень много молодых звезд, относительно недалеко от Земли. Она расположена на расстоянии примерно 160 000 световых лет от нас в соседней галактике Большое Магелланово Облако. Из-за своей относительной близости по космическим меркам, туманность Тарантул дает астрономам уникальную возможность изучить, как рождаются звезды.

Ученые использовали данные космических телескопов NASA Чандра и Хаббл, а также радиотелескопа ALMA, чтобы создать уникальное изображение туманности Тарантул, также известной, как 30 Золотой Рыбы Фото: NASA

В это туманности так много межзвездного газа, необходимого для создания звезд, что здесь они могут формироваться в течение как минимум 25 000 000 лет. Из-за того, что в этой туманности находится очень много молодых звезд, а также тех, что еще формируются, поэтому данный регион космоса является самым мощным местом звездообразования среди ближайших галактик, включая Млечный Путь и галактику Андромеды.

В центре туманности тарантул находятся также самые массивные звезды, которые когда-либо видели астрономы. В основном это очень молодые звезды, которые существуют 1-2 млн лет. Для сравнения Солнце существует почти 5 млрд лет.

Массивные молодые звезды посылают в космос сильные звездные ветры. Эти ветры, которые смешались с материей и энергией, выброшенных в результате взрыва сверхновых, то есть взрыва массивных звезд, создали уникальную картину туманности, ведь создали разные космические структуры.

За более чем 20 дней наблюдений космический телескоп Чандра обнаружил более 3,5 тысяч источников рентгеновского излучения в туманности. Среди них массивные звезды, двойные звездные системы и протозвезды, которые еще формируются перед тем, как стать обычной звездой. Также телескоп обнаружил множество небольших звездных скоплений и огромное количество межзвездного газа.

Как уже писал Фокус, физики выяснили размер загадочной частицы нейтрино. Предполагалось, что провести наиболее точные прямые измерения нейтрино невозможно, но ученые смогли ограничить размер фундаментальной частицы.

Также Фокус писал о том, что ученые предложили новый способ определения того, из чего состоят экстремальные нейтронные звезды. Для этого нужно использовать гравитационные волны, возникающие при их столкновении.