Загадку вирішено: величезна чорна діра знищує центр Чумацького Шляху, що відбувається (фото)

Астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб з'ясували, що сильні магнітні поля поруч із надмасивною чорною дірою Стрілець А* у центрі нашої галактики пригнічують народження нових зірок. При цьому один із важливих регіонів зореутворення зникне, як з'ясували вчені.

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Дослідження опубліковано в журналі Astrophysical Journal, пише Space.

Зірки створюють майже всі хімічні елементи у Всесвіті. Але всі аспекти процесу створення зірок ще не до кінця вивчені. Хоча вважається, що зірки виникають унаслідок стиснення хмар із газоподібного водню під дією гравітації.

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Учені використовували космічний телескоп Вебб для дослідження області утворення нових зірок під назвою Стрілець С, яка розташована в центрі Чумацького Шляху і створює менше зірок, ніж очікувалося. Тепер учені вважають, що знайшли причину такого дивного явища.

Стрілець С представляє великий регіон зореутворення в центрі нашої галактики, який знаходиться на відстані всього 200 світлових років від центральної надмасивної чорної діри Чумацького Шляху під назвою Стрілець А*. Маса цієї чорної діри в 4 млн разів більша за масу Сонця, а тому вона чинить сильний гравітаційний вплив на навколишнє середовище.

У регіоні Стрілець С знаходиться величезна кількість газоподібного водню, необхідного для створення нових зірок. Але минулі спостереження показали, що там народжується набагато менше зірок, ніж повинно.

На цьому знімку регіону Стрілець C видно кілька ниток плазми, які були утворені сильними магнітними полями Фото: NASA

Нові спостереження дали змогу виявити в регіоні Стрілець С існування десятків яскравих ниток гарячої плазми завдовжки в кілька світлових років, які не тільки пронизують регіон зореутворення, а й виходять із нього. Астрономи кажуть, що вони не очікували побачити ці нитки плазми.

Автори дослідження вважають, що ці довгі плазмові нитки створені за допомогою прилеглих магнітних полів. Їхня сила збільшується за рахунок руху газу, який закручується навколо гігантської чорної діри Стрілець А*. Найсильніша гравітація чорної діри чинить великий вплив на навколишнє середовище.

Повна версія нового зображення регіону Стрілець C Фото: NASA

Вчені дійшли висновку, що ці магнітні поля настільки сильні, що протидіють гравітаційному стисненню газових молекулярних хмар, і таким чином вони перешкоджають створенню нових зірок. Натомість водень накопичується в плазмових нитках і це можна пояснити, чому в регіоні Стрілець С створюється менше зірок, ніж очікувалося.

Також нові спостереження показали, що з регіону Стрілець С уже вилетіла більша частина матеріалу, необхідного для народження нових зірок. Астрономи вважають, що цей регіон може повністю зникнути за кілька сотень тисяч років. Це дуже короткий період на тлі історії життя Всесвіту, що існує 13,8 млрд років.

Як уже писав Фокус, марсохід Perseverance став мимовільним свідком "канібалізму" на Марсі. Марсохід NASA став свідком моторошної сцени, коли один пиловий диявол проковтнув свого меншого побратима.

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