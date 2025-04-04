Марсохід Perseverance став мимовільним свідком "канібалізму": хто кого "з'їв" (відео)

Марсохід NASA Perseverance став свідком моторошної сцени на Марсі, коли один пиловий диявол проковтнув свого меншого побратима. У підсумку з'явився трохи більший, закручений стовп вітру і пилу.

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Про це пише Gizmodo.

Під час експерименту з вивчення марсіанської атмосфери, марсохід Perseverance став мимовільним свідком драми, що розігралася між двома марсіанськими пиловими дияволами. За допомогою своєї навігаційної камери, марсохід сфотографував кілька вихорів, які хаотично оберталися на західному краю кратера Єзеро, в районі під назвою Пагорб Відьми Гейзел.

На зображеннях, які були зшиті в невелике відео, видно більшого пилового диявола, чия ширина становила 65 метрів, а також меншого — шириною 5 метрів. Ще двох пилових дияволів можна побачити на задньому плані.

Марсохід побачив, як маленький пиловий вихор йшов прямо до свого більшого родича, і в підсумку, був ним поглинений.

"Конвективні вихори або ж пилові дияволи можуть бути досить жорстокими. Такі міні-смерчі бродять поверхнею Марса, збираючи навколо себе пил і знижуючи видимість поруч із собою. У разі, якщо два таких вихори зіткнутися один з одним, вони або самознищаться, або зіллються воєдино", — каже вчений Perseverance в Інституті космічних наук в Боулдері Марк Леммон.

Уперше вчені побачили пилові дияволи на Марсі під час місії "Вікінг" у 1970-х роках. Два десятиліття потому європейська місія Pathfinder змогла зробити перший знімок цього явища. Далі марсіанські вихори вивчали марсоходи NASA.

На відміну від Землі, атмосфера Марса занадто розріджена, щоб підтримувати торнадо. Замість цього, коли повітря біля поверхні планети нагрівається і піднімається, щоб зустрітися з більш холодним і щільним, воно починає обертатися. У міру того, як до колони приєднується більше повітря, воно набирає швидкість, а також пил, і створює закручений пиловий диявол.

"Якщо вам шкода маленького диявола в нашому останньому відео, вас може втішити той факт, що більший злочинець, швидше за все, зустрів свій власний кінець через кілька хвилин. Пилові дияволи на Марсі тривають всього близько 10 хвилин", — додає Леммон.

Це не перша зустріч Perseverance із пиловим дияволом. У вересні 2021 року марсохід зафіксував рій пилових дияволів, що танцюють, і став першим, хто записав звук пилового диявола на Марсі за допомогою мікрофона SuperCam.

Нагадаємо, марсохід Perseverance показав, як Марсом бродить пиловий диявол, його висота становила близько 2 км. Природне явище було зареєстровано приблизно за 4 кілометри від самого марсохода, який розташований у кратері Єзеро.