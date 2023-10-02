Марсохід Perseverance показав, як Марсом блукає пиловий диявол: його висота близько 2 км (відео)

Природне явище було зареєстровано приблизно за 4 кілометри від самого марсохода, який розташований у кратері Єзеро.

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Марсохід NASA Perseverance знову зафіксував на Марсі погодне явище, яке можна зустріти в пустельних регіонах Землі, пише Space.com.

У кадр потрапив пиловий диявол на західному краї марсіанського кратера Єзеро. Згідно з підрахунками команди, у той момент смерч перебував приблизно за 4 км від марсохода і рухався зі сходу на захід зі швидкістю близько 19 км/год. Також вдалося визначити, що ширина пилового диявола становила приблизно 60 метрів і висунути припущення щодо його висоти, оскільки смерч потрапив у кадр не повністю.

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"Ми не бачимо вершину пилового диявола, але тінь, яку він відкидає, дає гарне уявлення про його висоту. Так, тінь пилового диявола вказує на те, що його висота становить близько 2 км", — говорить член наукової команди Perseverance, планетолог з Інституту космічних наук у Боулдері Марк Леммон.

Марсохід встиг зробити 21 знімок смерчу на Червоній планеті за допомогою однієї зі своїх навігаційних камер. У підсумку, команда склеїла отримані фотографії, щоб зробити відео і прискорила його у 20 разів.

Зазначимо, що марсохід Perseverance висадився на дні кратера Єзеро в лютому 2021 року з місією з пошуку доказів того, що на Марсі колись існувало життя. Також апарат збирає зразки ґрунту для їхнього подальшого відправлення на Землю.

Дослідники впевнені в тому, що кратер Єзеро — ідеальне місце для пошуку ознак минулого життя на Марсі, оскільки мільярди років тому в цьому кратері розташовувалося велике озеро і дельта річки.

Під час своїх досліджень марсохід Perseverance спостерігав уже десятки пилових дияволів. Ще у вересні 2021 року марсоходу навіть вдалося записати звук одного з таких вихорів, що сталося вперше за час досліджень Марса.

Спостереження за такими природними явищами допомагають ученим краще розуміти атмосферу Марса, щоб створювати більш реальні моделі погоди на Червоній планеті.

Нагадаємо, раніше на Марсі побачили "ангела з серцем" у компанії пилового диявола. Незвичайний знімок був зроблений Європейським космічним агентством (ЄКА), на який потрапили одразу три незвичайні об'єкти.