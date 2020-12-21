Семейное фото. На Марсе увидели "ангела с сердцем" в компании пылевого дьявола (фото)

На Южном полюсе планеты наступило лето и тающий лед формирует причудливые картины.

На Южном полюсе Марса наступило лето, и на его поверхности начали появляться причудливые фигуры и явления. Об этом сообщает Live Science.

Необычный снимок был сделан Европейским космическим агентством (ЕКА), на который попали сразу три необычных объекта. Из-под растаявшего местами льда появился "ангел" с большим сердцем справа снимка, а в противоположной части – пылевой дьявол.

Как и на Земле, марсианские пылевые дьяволы представляют из себя вихревое движение воздуха, возникающее у поверхности земли днем в жаркую погоду при сильном прогреве поверхности солнечными лучами. Но на Марсе эти пыльные циклоны могут достигать высоты в 10 км. На фото пылевой дьявол располагается слева и похож на следы от когтей.

Что же касается марсианского "ангела", то его нимб сформирован из ударного кратера, что видно по фотографии. Согласно заявлению ЕКА, след на поверхности Марса остался после падения метеорита, который глубоко врезался в кору Красной планеты. Во время столкновения образовался кратер и обнажились древние отложения.

[ + – ] На топографической карте синие и фиолетовые области показывают низкие высоты, а красные, желтые и белые области показывают большую высоту. Фото: ESA

Эти старые слои марсианской породы, имеющие темно-красный оттенок, видны по всей фигуре "ангела", а также формируют структуру сердца под правым "ангельским крылом".

Ученые точно не могут сказать, из чего состоит этот красноватый материал. Темные отложения разбросаны по всему Марса. Пятна считаются следами древней вулканической активности, погребенными под марсианской корой. Эрозия, удары астероидов и ураганы постепенно поднимают на поверхность старые шрамы Марса.

Новое изображение было получено космическим аппаратом ЕКА Mars Express, который вращается вокруг Красной планеты с 2004 года. Загадочные рисунки на Марсе видны из-за жаркого летнего сезона. Обычно вся территория Южного полюса покрыта ледяной шапкой шириной 400 км.