Марсоход Perseverance стал невольным свидетелем "каннибализма": кто кого "съел" (видео)

Марсоход NASA Perseverance стал свидетелем жуткой сцены на Марсе, когда один пылевой дьявол проглотил своего меньше собрата. В итоге появился немного больший, закрученный столб ветра и пыли.

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Об этом пишет Gizmodo.

Во время эксперимента по изучению марсианской атмосферы, марсоход Perseverance стал невольным свидетелем разыгравшейся драмы между двумя марсианскими пылевыми дьяволами. С помощью своей навигационной камеры, марсоход запечатлел несколько вихрей, которые хаотично вращались на западном краю кратера Езеро, в районе под названием Холм Ведьмы Хейзел.

На изображениях, которые были сшиты в небольшое видео, видно более крупный пылевой дьявол, чья ширина составляла 65 метров, а также меньший – шириной 5 метров. Еще два пылевых дьявола можно увидеть на заднем плане.

Марсоход увидел, как маленький пылевой вихрь шел прямиком к своему большему сородичу, и в результате, был им поглощен.

"Конвективные вихри или же пылевые дьяволы могут быть достаточно жестокими. Такие мини-смерчи бродят по поверхности Марса, собирая вокруг себя пыль и снижая видимость рядом с собой. В случае, если два таких вихря столкнуться друг с другом, они либо самоуничтожатся, либо сольются воедино", — говорит ученый Perseverance в Институте космических наук в Боулдере Марк Леммон.

Впервые ученые увидели пылевые дьяволы на Марсе во время миссии "Викинг" в 1970-х годах. Два десятилетия спустя европейская миссия Pathfinder смогла сделать первый снимок этого явления. Далее марсианские вихри изучали марсоходы NASA.

В отличие от Земли, атмосфера Марса слишком разрежена, чтобы поддерживать торнадо. Вместо этого, когда воздух у поверхности планеты нагревается и поднимается, чтобы встретиться с более холодным и плотным, он начинает вращаться. По мере того, как к колонне присоединяется больше воздуха, он набирает скорость, а также пыль, и создает закрученный пылевой дьявол.

"Если вам жаль маленького дьявола в нашем последнем видео, вас может утешить тот факт, что более крупный преступник, скорее всего, встретил свой собственный конец через несколько минут. Пылевые дьяволы на Марсе длятся всего около 10 минут", — добавляет Леммон.

Это не первая встреча Perseverance с пылевым дьяволом. В сентябре 2021 года марсоход запечатлел рой танцующих пылевых дьяволов и стал первым, кто записал звук пылевого дьявола на Марсе с помощью микрофона SuperCam.

Напомним, марсоход Perseverance показал, как по Марсу бродит пылевой дьявол, его высота составляла около 2 км. Природное явление было зарегистрировано приблизительно в 4 километрах от самого марсохода, который находится в кратере Езеро.