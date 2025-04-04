Речовина, що покриває весь Місяць, може забезпечити енергією майбутні міста: яким чином

Наразі вчені вважають, що з місячного пилу або реголіту, що покриває всю поверхню Місяця, можна витягти кисень та інші корисні хімічні елементи. Також з цього пилу можна створити цеглу і бетон для будівництва місячних поселень. Тепер же вчені показали, що з місячного реголіту можна створити сонячні панелі, які можуть забезпечити енергією майбутні міста на Місяці.

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Дослідження опубліковано в журналі Device, пише Space.

Традиційні сонячні панелі включають скло, але воно є відносно важким, якщо його доставляти із Землі в космос, що збільшує вартість місії. Тому вчені вирішили з'ясувати, чи можна створити таке скло з місячного пилу просто на Місяці.

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Автори дослідження провели експерименти з імітатором місячного пилу або реголіту, матеріалу, що знаходиться на всій поверхні Місяця. Вчені розплавили частину цього реголіту, щоб створити "місячне скло". Для цього не потрібно багато зусиль і таке скло на Місяці можна створити за допомогою фокусування сонячного світла, що падає на Місяць, для досягнення високих температур, кажуть учені.

За словами авторів дослідження, після цього місячне скло потрібно з'єднати з перовскітом, кристалічним матеріалом, який зазвичай використовують у сонячних панелях, де він виконує роботу з поглинання сонячного світла, що збуджує електрони в атомній структурі. Потім електрод притягує ці електрони і створює електричний струм.

Місячне скло має кілька переваг перед звичайним склом, створеним на Землі, кажуть учені. У космосі звичайне скло стає коричневим і блокує частину вхідного сонячного світла, що знижує ефективність солоної панелі. Місячне скло вже має природний коричневий відтінок через домішки в реголіті, і це запобігає його подальшому потемнінню. Також місячне скло більш стійке до космічної радіації.

Але поки що, як показує дослідження, сонячні панелі, створені за допомогою місячного скла, матимуть нижчу ефективність, тобто вони перетворять на електрику менше сонячного світла.

Ілюстрація майбутнього виробництва сонячних панелей на Місяці з використанням реголіту. Показано роботів, які добувають реголіт і доставляють його на виробничий об'єкт, де виготовляють місячні сонячні панелі. Пізніше автоматизовані місяцеходи або астронавти зможуть встановити ці панелі для забезпечення енергією місячних баз або навіть міст Фото: space.com

Традиційні сонячні панелі, які використовують у космосі, перетворюють на електрику від 30% до 40% сонячного світла, а сонячні панелі на основі місячного пилу — лише 10%. Але вчені вважають, що можуть підвищити їхню ефективність до 23%, видаливши деякі домішки з місячного скла.

Водночас учені не бачать проблеми в низькій ефективності сонячних панелей, створених на основі місячного пилу. Просто потрібно буде будувати їх великими, щоб вони поглинали більше сонячного світла. Також вчені кажуть, що виробництво сонячних панелей на Місяці дуже сильно знизить вартість переміщення необхідних матеріалів на супутник Землі.

Але є ще деякі невирішені проблеми. Вчені створили елементи для сонячних панелей з імітатора місячного пилу при земній гравітації. Але на Місяці гравітація нижча і може виявитися, що місячне скло не буде так само добре формуватися там.

Розчинники, що використовуються для обробки перовскіту, також можуть деградувати під впливом умов космосу. На стабільність місячного скла також може негативно впливати різка зміна температури вдень і вночі на Місяці.

Тому автори дослідження вважають, що потрібно провести випробування місячного скла на Місяці в реальних умовах. Якщо вдасться створити сонячні панелі з місячного пилу на супутнику Землі, то вони зможуть забезпечити енергією спочатку місячні бази, а потім і цілі міста, що уможливить колонізацію Місяця, кажуть учені.

Як уже писав Фокус, найбільша планета Сонячної системи дивним чином змінює свій хімічних склад. Астрономи з'ясували, що потужні шторми на Юпітері змінюють хімічний склад атмосфери планети, переміщаючи аміак з одного місця в інше.