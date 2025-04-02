На Місяці увімкнули і вимкнули силове поле: що сталося (фото)

Космічне агентство NASA успішно випробувало на Місяці електричне силове поле, яке захищатиме апарати від руйнівного місячного пилу.

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Про це повідомляє New Atlas.

Згідно із заявою агентства, електродинамічний пиловий щит (EDS) раніше було встановлено на апарат Blue Ghost Mission 1 компанії Firefly Aerospace, місія якого завершилася на Місяці 16 березня.

У світлі освоєння Місяця, пил на поверхні супутника Землі дедалі більше і більше хвилює вчених. Через мільярди років падіння астероїдів на супутник і відсутність води, місячний пил набув дуже гострих, зазубрених країв. Бомбардування космічними променями також надало кожній такій частинці електричного заряду.

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У результаті вийшов липкий, схожий на вугілля пил, який покриває скафандри, лінзи, прокладки та інше обладнання. З цією проблемою зіткнулися ще перші місії на Місяць у 1960-х роках. Астронавти "Аполлона", повертаючись у свій місячний модуль, виглядали як шахтарі, оскільки місячний пил проникав усюди, заважаючи роботі устаткування і загрожуючи легеням людей.

Пил на поверхні до застосування силового поля Фото: NASA Майже чиста поверхня після застосування силового поля Фото: NASA

Саме для розв'язання цієї проблеми в NASA розробили EDS, яка працює за допомогою крихітних електродів, що передають сигнал змінного струму високої напруги. Таке змінне електричне поле створює свого роду біжучу хвилю, яка штовхає пил на поверхні. Регулюючи послідовність фазової схеми, пил можна переміщати в бажаному напрямку, прибираючи його, наче змахуючи невидимою рукою.

Таким чином NASA отримали систему без рухомих частин, яка може безперервно або час від часу видаляти пил з оптики, сонячних панелей, скафандрів, радіаторів тощо. Відсутність рухомих частин у системі забезпечує їй більшу надійність.

Результати роботи можна побачити на знімках, опублікованих NASA. Їх зробив апарат Blue Ghost. На фотографіях видно запилену поверхню і те, як вона очищається після застосування EDS.

Поки рано говорити про масштабування такої системи, але останній експеримент демонструє потенціал для захисту майбутніх місій від пилового лиха.

Нагадаємо, планам Ілона Маска щодо колонізації Марса може перешкодити пил. Глава SpaceX Ілон Маск протягом багатьох років одержимий ідеєю відправити людей на Марс. Але його планам може перешкодити марсіанський пил.