На Луне включили и выключили силовое поле: что произошло (фото)

Космическое агентство NASA успешно испытало на Луне электрическое силовое поле, которое будет защищать аппараты от разрушительной лунной пыли.

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Об этом сообщает New Atlas.

Согласно заявлению агентства, электродинамический пылевой щит (EDS) ранее был установлен на аппарат Blue Ghost Mission 1 компании Firefly Aerospace, миссия которого завершилась на Луне 16 марта.

В свете освоения Луны, пыль на поверхности спутника Земли все больше и больше волнует ученых. Из-за миллиардов лет падения астероидов на спутник и отсутствия воды, лунная пыль приобрела очень острые, зазубренные края. Бомбардировка космическими лучами также придала каждой такой частице электрический заряд.

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В результате получилась липкая, похожая на уголь пыль, которая покрывает скафандры, линзы, прокладки и другое оборудование. С этой проблемой столкнулись еще первые миссии на Луну в 1960-х годах. Астронавты "Аполлона", возвращаясь в свой лунный модуль, выглядели как шахтеры, так как лунная пыль проникала повсюду, мешая работе оборудования и угрожая легким людей.

Пыль на поверхности до применения силового поля Фото: NASA Почти чистая поверхность после применения силового поля Фото: NASA

Именно для решения этой проблемы в NASA разработали EDS, которая работает с помощью крошечных электродов, передающих сигнал переменного тока высокого напряжения. Такое переменное электрическое поле создает своего рода бегущую волну, которая толкает пыль на поверхности. Регулируя последовательность фазовой схемы, пыль можно перемещать в желаемом направлении, убирая ее, как будто смахивая невидимой рукой.

Таким образом NASA получили систему без подвижных частей, которая может непрерывно или время от времени удалять пыль с оптики, солнечных панелей, скафандров, радиаторов и так далее. Отсутствие подвижных частей в системе обеспечивает ей большую надежность.

Результаты работы можно увидеть на снимках, опубликованных NASA. Их сделал аппарат Blue Ghost. На фотографиях видна запыленная поверхность и то, как она очищается после применения EDS.

Пока рано говорить о масштабировании такой системы, но последний эксперимент демонстрирует потенциал для защиты будущих миссий от пылевого бедствия.

Напомним, планам Илона Маска по колонизации Марса может помешать пыль. Глава SpaceX Илон Маск на протяжении многих лет одержим идеей отправить людей на Марс. Но его планам может помешать марсианская пыль.