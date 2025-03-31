Планам Илона Маска по колонизации Марса может помешать пыль

Глава SpaceX Илон Маск на протяжении многих лет одержим идеей отправить людей на Марс. Но его планам может помешать марсианская пыль.

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Об этом пишет Futurism.

Как известно, Маск планирует не просто запустить пилотируемую миссию на Красную планету, но и построить там целый город. Эту идею поддерживает президент США Дональд Трамп, даже ценой уже запланированных миссий NASA на Луну.

Но планы по колонизации Марса могут быть сорваны одним малозаметным, но очень опасным "врагом". В новом исследовании, опубликованном в журнале GeoHealth, ученые выяснили, что примеси веществ в марсианской пыли могут оказаться опасными для людей.

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Конечно, астронавты не будут дышать на Марсе без защитных средств, но в случае с марсианской пылью, даже самые мощные фильтры могут оказаться бесполезными.

"Самая большая опасность — это риск для легких астронавтов. Все дело в том, что эта пыль очень мелкая, и она будет оставаться в легких астронавтов, а также попадать в кровоток", — говорит соавтор исследования из Университета Южной Калифорнии Джастин Ванг.

Кремний и оксиды железа в марсианской пыли могут вызывать легочные заболевания, которые со временем будут множиться. Все это будет "дополнять" огромное количество космической радиации, которому будут подвергаться астронавты. Ученые не исключают, что первые путешественники на Марс столкнутся с серьезной болезнью – легочным фиброзом.

Исследователи также подчеркивают, что пыль на Марсе вездесуща.

"Она постоянно падает с неба и покрывает все. Каждые несколько лет происходят охватывающие весь земной шар штормы, которые оставляют толстый слой", — говорит соавтор и профессор геологических наук Университета Боулдера Брайан Хайнек

Пыль уже стала серьезной проблемой для астронавтов во время пилотируемых миссий NASA на Луну. Тогда ученые подтвердили, что лунная пыль представляет собой огромную угрозу для здоровья людей.

От пыли же на Марсе пострадали даже марсоходы. В 2021 году посадочный модуль InSight прекратил свою работу раньше времени из-за пыли, которая покрыли его солнечные панели. Аппарат потерял возможность заряжать свои батареи и был отключен навсегда.

Также исследователи отмечают, что пыль на Марсе ведет себя иначе, чем на Земле. Дело в том, что пылинки на Красной планете имеют более острые края, которые могут раздражать мягкие ткани легких.

Но страшнее всего то, что если астронавты действительно столкнутся с такими проблемами, помощь будет слишком далеко.

"Токсичность лунной пыли была непредсказуемой опасностью для здоровья астронавтов. Но миссия на Марс не может позволить себе быстрое возвращение домой в случае необходимости. Невозможно даже рассчитывать на поддержку наземного хирурга для оказания помощи из-за задержек связи в 40 минут в оба конца", — подчеркивают авторы исследования.

Ученые подчеркивают, что для успешной миссии на Марсе, люди должны научиться предотвращать и лечить множество медицинских проблем, которые могут возникнуть на поверхности Красной планеты.

Напомним, ученые рассказали, сколько времени на самом деле нужно, чтобы добраться до Красной планеты. На время полета к Марсу влияет несколько важных факторов.