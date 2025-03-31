Планам Ілона Маска щодо колонізації Марса може перешкодити пил

Глава SpaceX Ілон Маск протягом багатьох років одержимий ідеєю відправити людей на Марс. Але його планам може перешкодити марсіанський пил.

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Про це пише Futurism.

Як відомо, Маск планує не просто запустити пілотовану місію на Червону планету, а й збудувати там ціле місто. Цю ідею підтримує президент США Дональд Трамп, навіть ціною вже запланованих місій NASA на Місяць.

Але плани з колонізації Марса можуть бути зірвані одним малопомітним, але дуже небезпечним "ворогом". У новому дослідженні, опублікованому в журналі GeoHealth, вчені з'ясували, що домішки речовин у марсіанському пилу можуть виявитися небезпечними для людей.

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Звісно, астронавти не дихатимуть на Марсі без захисних засобів, але у випадку з марсіанським пилом, навіть найпотужніші фільтри можуть виявитися марними.

"Найбільша небезпека — це ризик для легенів астронавтів. Річ у тім, що цей пил дуже дрібний, і він залишатиметься в легенях астронавтів, а також потраплятиме в кровообіг", — каже співавтор дослідження з Університету Південної Каліфорнії Джастін Ванг.

Кремній та оксиди заліза в марсіанському пилу можуть спричиняти легеневі захворювання, які згодом множитимуться. Усе це "доповнюватиме" величезна кількість космічної радіації, якої зазнаватимуть астронавти. Учені не виключають, що перші мандрівники на Марс зіткнуться із серйозною хворобою — легеневим фіброзом.

Дослідники також підкреслюють, що пил на Марсі всюдисущий.

"Вона постійно падає з неба і покриває все. Кожні кілька років відбуваються шторми, що охоплюють усю земну кулю і залишають товстий шар", — каже співавтор і професор геологічних наук Університету Боулдера Брайан Хайнек.

Пил уже став серйозною проблемою для астронавтів під час пілотованих місій NASA на Місяць. Тоді вчені підтвердили, що місячний пил становить величезну загрозу для здоров'я людей.

Від пилу ж на Марсі постраждали навіть марсоходи. У 2021 році посадковий модуль InSight припинив свою роботу завчасно через пил, що вкрив його сонячні панелі. Апарат втратив можливість заряджати свої батареї і був відключений назавжди.

Також дослідники зазначають, що пил на Марсі поводиться інакше, ніж на Землі. Річ у тім, що порошинки на Червоній планеті мають більш гострі краї, які можуть подразнювати м'які тканини легенів.

Але найстрашніше те, що якщо астронавти справді зіткнуться з такими проблемами, допомога буде надто далеко.

"Токсичність місячного пилу була непередбачуваною небезпекою для здоров'я астронавтів. Але місія на Марс не може дозволити собі швидке повернення додому в разі потреби. Неможливо навіть розраховувати на підтримку наземного хірурга для надання допомоги через затримки зв'язку в 40 хвилин в обидва кінці", — підкреслюють автори дослідження.

Вчені підкреслюють, що для успішної місії на Марсі, люди повинні навчитися запобігати і лікувати безліч медичних проблем, які можуть виникнути на поверхні Червоної планети.

Нагадаємо, вчені розповіли, скільки часу насправді потрібно, щоб дістатися Червоної планети. На час польоту до Марса впливає кілька важливих факторів.