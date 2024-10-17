Полет на Марс: сколько времени на самом деле нужно, чтобы добраться до Красной планеты

На время полета к Марсу влияет несколько важных факторов.

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Пилотируемая миссия на Марс является одной из главных целей для NASA. Но, чтобы добраться к Марсу нужно учитывать разные факторы, которые влияют на межпланетное путешествие. Конечно, быстрее всего можно долететь до Марса со скоростью света, но это невозможно. По крайней мере пока. Сколько же времени нужно, чтобы добраться к Марсу с помощью существующих технологий? Об этом пишет Space.

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При расчетах времени полета на Марс нужно учитывать количество гравитационных маневров, которые должен совершить космический корабль вокруг планет внутренней части Солнечной системы, количество топлива и массу корабля. Конечно же немаловажным фактором является расстояние до Марса, которое постоянно меняется.

Орбита Марса довольно эксцентрична, а также плоскость орбиты наклонена по отношению к плоскости орбиты Земли. И Марсу требуется больше времени, чтобы совершить один оборот вокруг Солнца, чем Земле. Поэтому возможность полетов на Марс возникает только каждые 26 месяцев. При это среднее время полета на Красную планету составляет в среднем 9 месяцев. Но это только в одну сторону. В общей сложности полет туда и обратно займет примерно 21 месяц, ведь придется ждать на Марсе 3 месяца пока Земля и Марс окажутся в правильном расположении относительно друг друга.

Марс является четвертой планетой от Солнца и второй по близости к Земле после Венеры. Но расстояние между Землей и Марсом постоянно меняется по мере вращения планет вокруг Солнца. Теоретически быстрее всего можно было добраться к Марсу, когда Красная планета находится в самой близкой точке к Солнцу, а Земля — в самой дальней. Таким образом планеты будут разделены расстоянием в 54,6 млн км. Но такого еще никогда не происходило. Единственный раз Марс находился очень близко к Земле на расстоянии 56 млн км в 2003 году.

Марс является четвертой планетой от Солнца и второй по близости к Земле после Венеры. Но расстояние между Землей и Марсом постоянно меняется по мере вращения планет вокруг Солнца Фото: NASA

Важно понимать, что полет на Марс не происходит по прямой линии, а потому это вносит сложности в расчеты траектории движения космического корабля. Марс и Земля находятся дальше всего друг от друга, когда они оказываются по разные стороны Солнца. Тогда планеты разделяет примерно 400 млн км. Все же расчеты времени полета на Марс отталкиваются от среднего расстояния между планетами – 225 млн км.

Если бы была возможность путешествовать космическим кораблям со скоростью света (300 000 км/с), то это расстояние можно было преодолеть за примерно 12,5 минут. Но согласно известным законам физики путешествие быстрее скорости света невозможно. Хотя некоторые физики-теоретики считают, что такая возможность существует и что можно набрать даже большую скорость. Но для этого потребуются особенные двигатели, которые способны искривлять пространство-время, но для их работы нужны экзотическая материя и энергия.

Но некоторые современные технологии все же теоретически могли бы позволить людям добраться до Марса гораздо быстрее, чем за 9 месяцев. Самым быстрым космическим аппаратом в истории является солнечный зонд "Паркер" от NASA. В сентябре 2023 и 2024 года этот аппарат при сближении с Солнцем смог набрать скорость 635 266 км/час. А в декабре этого года он должен достичь скорости 692 000 км/ч.

Самым быстрым космическим аппаратом в истории является солнечный зонд "Паркер" от NASA. В сентябре 2023 и 2024 года этот аппарат при сближении с Солнцем смог набрать скорость 635 266 км/час Фото: NASA

Если бы можно было оснастить космический корабль увеличенной версией двигателя солнечного зонда "Паркер", то люди долетели бы до Марса всего за почти 15 дней. Предполагается, что будущие ядерные ракетные двигатели, которые сейчас находятся в разработке, позволят астронавтам добраться до Марса за 3-4 месяца.

Как уже писал Фокус, ученые завершили поиск радиосигналов от инопланетян в Солнечной системе 2.0. Исследователи искали признаки существования инопланетных технологий в звездной системе, которая очень похожа на нашу Солнечную систему.

Также Фокус писал о том, что астрономы смогли разгадать секрет самого первого из известных коричневых карликов. Такой объект, который похож на планеты и звезды одновременно, впервые обнаружили в 1995 году. Теперь же астрономы выяснили, что он является не одним, а двумя объектами и подобной двойной системы еще никогда не видели.