Ученые завершили поиск радиосигналов от инопланетян в Солнечной системе 2.0: что обнаружили

Исследователи искали признаки существования инопланетных технологий в звездной системе, которая очень похожа на нашу Солнечную систему.

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Ученые использовали радиотелескоп Allen Telescope Array в Калифорнии, США, чтобы обнаружить искусственные радиосигналы, созданные потенциальными инопланетянами в звездной системе TRAPPIST-1. Она находится в Млечном Пути на расстоянии 41 светового года от нас и ее называет Солнечной системой 2.0, ведь она очень похожа на нашу Солнечную систему. Результаты исследования приняты к публикации в Astronomical Journal, пишет Forbes.

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Звездная система TRAPPIST-1 состоит из звезды красного карлика и семи каменистых планет, по размеру похожих на Землю. Это самое большое количество планет земной группы, которые вращаются вокруг одной звезды. Некоторые из этих планет находятся в зоне обитаемости красного карлика, а это значит, что на их поверхности может существовать вода в жидком виде, а значит теоретически там могла возникнуть жизнь. И эта жизнь теоретически может быть разумной и достичь высокого уровня технологического развития.

Поэтому ученые решили найти радиосигналы, которые бы указывали на наличие инопланетных технологий. В частности, исследователи искали радиосигналы, которые потенциальные инопланетяне могли бы отправлять между планетами. Считается, что обнаружить признаки внеземных технологий намного проще, чем признаки инопланетной биологической жизни.

Ученые использовали радиотелескоп Allen Telescope Array в Калифорнии, США, чтобы обнаружить искусственные радиосигналы, созданные потенциальными инопланетянами в звездной системе TRAPPIST-1. Она находится в Млечном Пути на расстоянии 41 световой год от нас и ее называет Солнечной системой 2.0, ведь она очень похожа на нашу Солнечную систему Фото: space.com

В течение 28 часов ученые с помощью радиотелескопа прослушивали звездную систему TRAPPIST-1. Это был самый длительный одноразовый поиск инопланетных радиосигналов. Их огромного количества радиосигналов, полученных учеными, они выбрали 2264. Но анализ данных показал, что они не имеют искусственного происхождения, то есть признаков инопланетных технологий обнаружено не было.

Хотя поиск потенциальных инопланетян в системе TRAPPIST-1 оказался безрезультатным, исследование предоставило ценные данные, которые помогут искать внеземные цивилизации в будущем. Ученые говорят, что они близки к обнаружению таких же радиосигналов потенциальных инопланетян, как люди посылают в космос. И это повысит шансы обнаружить внеземной разум.

На данный момент ученые могут искать только те виды радиосигналов, которые люди посылают в космос. Но вскоре появятся более крупные и лучшие радиотелескопы, с помощью которых можно обнаружить радиосигналы от инопланетной цивилизации, которая общается со своими космическими аппаратами.

Например, вскоре должен начать работу радиотелескоп Square Kilometer Array. Это проект стоимостью 2,2 млрд долларов, который состоит из двух массивов радиотарелок, размещенных на юге Африки и на западе Австралии. Но вый радиотелескоп сможет обнаруживать очень слабые радиосигналы от потенциальных инопланетян.

Как уже писал Фокус, режиссер фильмов для NASA недавно заявил, что вскоре ученые должны объявить о том, что они обнаружили настоящий сигнал от инопланетян, которые возможно живут на планете возле самой близкой к нам звезды.

Также Фокус писал о том, что первая известная неудавшаяся звезда хранила секрет 29 лет. Теперь астрономы обнаружили нечто новое в космосе. Первый коричневый карлик, а эти объекты называют неудавшимися звездами, обнаружили в 1995 году. Но оказалось, что этот объект не такой, как считали ученые.