Первая известная неудавшаяся звезда хранила секрет 29 лет: обнаружено нечто новое в космосе (фото)

Первый коричневый карлик, а эти объекты называют неудавшимися звездами, обнаружили в 1995 году. Но оказалось, что этот объект не такой, как считали ученые.

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29 лет назад астрономы впервые обнаружили новый тип астрономических объектов, получивших название коричневые карлики. Их называют неудавшимися звездами, ведь коричневые карлики, хотя и появляются как обычные звезды, не имеют достаточно массы для запуска термоядерного синтеза водорода в ядре. Поэтому коричневые карлики представляют собой нечто среднее между планетами газовыми гигантами и звездами. В 1995 году ученые обнаружили первого коричневого карлика под названием Gliese 229B. Теперь же выяснилось, что на самом деле это не один, а два объекта. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature, пишет Space.

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Коричневый карлик Gliese 229B был обнаружен на расстоянии 19 световых лет от нас, где он вращается вокруг звезды красного карлика под названием Gliese 229. Ученые определили, что масса этого объекта примерно в 70 раз больше массы Юпитера. Обычно коричневые карлики имеют массу, которая в 13-80 раз больше массы Юпитера, но при этом эти объекты имеют массу, которая меньше, чем у самых маленьких звезд.

29 лет назад астрономы впервые обнаружили новый тип астрономических объектов, получивших название коричневые карлики. Иллюстрация Фото: Caltech/R. Hurt (IPAC)

Многие годы с момента открытия Gliese 229B оставалось загадкой почему этот коричневый карлик слишком тусклый несмотря на свою большую массу. Появилось предположение, что на самом деле это не один, а два коричневых карлика, которые находятся близко друг к другу, но не было возможности подтвердить эту гипотезу.

Теперь с помощью наземного телескопа VLT астрономы выяснили, что все-таки это два объекта, которые вращаются вокруг друг друга на очень близком расстоянии. Теперь Gliese 229B представляет собой первую невероятно близкую двойную систему коричневых карликов, известную ученым.

Иллюстрация движения Gliese 229Ba и Gliese 229Bb вокруг красного карлика Фото: space.com

Два коричневых карлика, которые ранее считались одним объектом, получили обозначение Gliese 229Ba и Gliese 229Bb. Их разделяет расстояние в 6,1 млн км. По словам ученых, хотя может показаться, что это далеко, но для сравнения данное расстояние лишь в 16 раз больше расстояния между Землей и Луной, а также составляет всего 4% расстояния между Землей и Солнцем. Два коричневых карлика находятся так близко, что вращаются вокруг друг друга каждые 12 земных дней.

Астрономы выяснили, что масса Gliese 229Ba в 38 раз больше массы Юпитера, а масса Gliese 229Bb – в 34 раза. Потому что Gliese 229B оказался на самом деле не одним, а двумя коричневыми карликами, это объясняет, почему он такой тусклый.

Сравнение размера обычного коричневого карлика и размеров Солнца, Юпитера, а также Земли Фото: space.com

Пока что ученые точно не знают, каким образом возникают такие чрезвычайно близкие двойные системы коричневых карликов. Авторы исследования предполагают, что изначально появился один объект, который затем разделился на два и они стали гравитационно связанными между собой.

Астрономы считают, что в Млечном Пути есть и другие такие же необычные двойные системы неудавшихся звезд, но их еще предстоит найти.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, откуда на самом деле на Землю прилетели 90% метеоритов. До сих пор астрономы могли найти источник метеоритов лишь для небольшой группы космических камней, но теперь ученые выяснили, где взялись почти все, найденные на Земле метеориты.

Также Фокус писал о том, что новые открытия космического телескопа Уэбб заставляют астрономов пересмотреть свое понимание Вселенной и формирования первых галактик. Возможно, Вселенная существует дольше, чем предполагается.