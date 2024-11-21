Не такой, как другие: Млечный Путь отличается от похожих галактик, в чем причина (фото)

Астрономы считают, что нельзя использовать нашу галактику для понимания эволюции подобных ей астрономических объектов.

Многие десятилетия астрономы использовали Млечный Путь в качестве модели для понимания эволюции похожих галактик. Теперь ученые выяснили, что наша галактика не может служить такой моделью, ведь Млечный Путь отличается от себе подобных астрономических объектов. Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal, пишет Phys.

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По словам ученых, для понимания физики формирования похожих галактик и физики темной материи часто использовали Млечный Путь в качестве эталона. Чтобы выяснить, действительно ли наша галактика может служить этим целям, астрономы изучили 101 галактику, похожую по массе и размеру на Млечный Путь. Исследование показало, что эволюция нашей галактики во многом отличается от эволюции похожих астрономических объектов.

Млечный Путь, как и все галактики, состоит из обычной материи и загадочной темной материи. Но последняя является невидимой и занимает 85% всей материи во Вселенной. При этом никто не знает, из чего состоит темная материя, но считается, что она помогла сформировать галактики.

Чтобы выяснить, действительно ли наша галактика может служить этим целям, астрономы изучили 101 галактику, похожую по массе и размеру на Млечный Путь Фото: phys.org

Существующие теории предполагают, что галактики сформировались внутри гало темной материи, которые до сих пор окружают галактики. Гало темной материи имели огромный размер, а потому сильную гравитацию, что способствовало накоплению обычной материи в отдельном участке космоса, из которой возникли звезды и галактики.

Чтобы определить, как гало темной материи влияет на эволюцию галактик, ученые сначала изучили галактики-спутники, которые вращаются вокруг больших, массивных галактик, похожих на Млечный Путь. В частности, была обнаружена 378 спутников у 101 галактики. Также ученые использовали данные наблюдений за четырьмя самыми яркими спутниками Млечного Пути, в том числе за галактиками Большое Магелланово Облако и Малое Магелланово Облако.

Чтобы определить, как гало темной материи влияет на эволюцию галактик, ученые сначала изучили галактики-спутники, которые вращаются вокруг больших, массивных галактик, похожих на Млечный Путь Фото: phys.org

Результаты показывают, что похожие на Млечный путь галактики имеют количество спутников в диапазоне от 0 до 13. В данном случае четыре хорошо наблюдаемых спутника Млечного Пути укладываются в этот диапазон.

Астрономы также обнаружили, что родительские галактики с большими спутниками, похожими по размеру на Большое Магелланово Облако и Малое Магелланово Облако, как правило, имеют больше спутников в целом. Но на самом деле у Млечного Пути меньше спутников, чем у похожих галактик, что делает его исключением среди себе подобных.

Образование новых звезд дает важную информацию об эволюции галактики. Как выяснили ученые, в более мелких спутниках других галактик продолжается процесс появления новых звезд. Но в мелких спутниках Млечного Пути этот процесс давно прекратился и звезды появляются дальше только в Большом и Малом Магеллановом Облаке.

Большое Магелланово Облако Фото: NASA

По словам ученых, Млечный Путь имеет уникальное сочетание старых спутников, где не возникают новые звезды и новых, более активных. Почему звезды в менее массивных спутниках нашей галактики не появляются, пока остается загадкой.

Малое Магелланово Облако Фото: NASA

Ученые считают, что это может происходить из-за гравитационного притяжения гало темной материи внутри и вокруг родительской галактики. Но нужно еще выяснить, что происходит с гало темной материи маленьких галактик-спутников.

По словам авторов исследования, предварительные результаты показывают, что нельзя использовать Млечный Путь в качестве модели формирования галактик.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили самую молодую планету, которая в 10 раз больше Земли, а у ее звезды есть уникальная особенность. Астрономы обнаружили планету, которой всего 3 млн лет, и она вращается вокруг звезды, имеющей необычный протопланетный диск.

Также Фокус писал о том, что согласно еще одному исследованию, нарушением законов физики можно объяснить то, почему черные дыры в ранней Вселенной смогли набрать очень большую массу за относительно короткий период времени.