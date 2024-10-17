Перша відома невдала зірка зберігала секрет 29 років: виявлено щось нове в космосі (фото)

Перший коричневий карлик, а ці об'єкти називають невдалими зірками, виявили 1995 року. Але виявилося, що цей об'єкт не такий, як вважали вчені.

Related video

29 років тому астрономи вперше виявили новий тип астрономічних об'єктів, які отримали назву коричневі карлики. Їх називають невдалими зірками, адже коричневі карлики, хоч і з'являються як звичайні зірки, не мають достатньо маси для запуску термоядерного синтезу водню в ядрі. Тому коричневі карлики являють собою щось середнє між планетами, газовими гігантами та зірками. У 1995 році вчені виявили першого коричневого карлика під назвою Gliese 229B. Тепер же з'ясувалося, що насправді це не один, а два об'єкти. Результати дослідження опубліковані в журналі Nature, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Коричневий карлик Gliese 229B був виявлений на відстані 19 світлових років від нас, де він обертається навколо зірки червоного карлика під назвою Gliese 229. Вчені визначили, що маса цього об'єкта приблизно в 70 разів більша за масу Юпітера. Зазвичай коричневі карлики мають масу, яка в 13-80 разів більша за масу Юпітера, але водночас ці об'єкти мають масу, яка менша, ніж у найменших зірок.

29 років тому астрономи вперше виявили новий тип астрономічних об'єктів, які отримали назву коричневі карлики. Ілюстрація Фото: коричневый карлик

Багато років з моменту відкриття Gliese 229B залишалося загадкою, чому цей коричневий карлик занадто тьмяний, попри свою велику масу. З'явилося припущення, що насправді це не один, а два коричневих карлика, які знаходяться близько один до одного, але не було можливості підтвердити цю гіпотезу.

Тепер за допомогою наземного телескопа VLT астрономи з'ясували, що все-таки це два об'єкти, які обертаються навколо один одного на дуже близькій відстані. Тепер Gliese 229B являє собою першу неймовірно близьку подвійну систему коричневих карликів, відому вченим.

Ілюстрація руху Gliese 229Ba і Gliese 229Bb навколо червоного карлика Фото: space.com

Два коричневих карлики, які раніше вважалися одним об'єктом, отримали позначення Gliese 229Ba і Gliese 229Bb. Їх розділяє відстань у 6,1 млн км. За словами вчених, хоча може здатися, що це далеко, але для порівняння дана відстань лише в 16 разів більша за відстань між Землею і Місяцем, а також становить лише 4% відстані між Землею і Сонцем. Два коричневих карлика знаходяться так близько, що обертаються навколо один одного кожні 12 земних днів.

Астрономи з'ясували, що маса Gliese 229Ba у 38 разів більша за масу Юпітера, а маса Gliese 229Bb — у 34 рази. Тому що Gliese 229B виявився насправді не одним, а двома коричневими карликами, це пояснює, чому він такий тьмяний.

Порівняння розміру звичайного коричневого карлика і розмірів Сонця, Юпітера, а також Землі Фото: space.com

Поки що вчені точно не знають, яким чином виникають такі надзвичайно близькі подвійні системи коричневих карликів. Автори дослідження припускають, що спочатку з'явився один об'єкт, який потім розділився на два і вони стали гравітаційно пов'язаними між собою.

Астрономи вважають, що в Чумацькому Шляху є й інші такі ж незвичайні подвійні системи невдалих зірок, але їх ще належить знайти.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, звідки насправді на Землю прилетіли 90% метеоритів. Досі астрономи могли знайти джерело метеоритів лише для невеликої групи космічних каменів, але тепер вчені з'ясували, звідки взялися майже всі знайдені на Землі метеорити.

Також Фокус писав про те, що нові відкриття космічного телескопа Вебб змушують астрономів переглянути своє розуміння Всесвіту і формування перших галактик. Можливо, Всесвіт існує довше, ніж передбачається.