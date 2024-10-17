Учені з'ясували, звідки насправді на Землю прилетіли 90% метеоритів (фото)

Досі астрономи могли знайти джерело метеоритів лише для невеликої групи космічного каміння, але тепер учені з'ясували, де взялися майже всі знайдені на Землі метеорити.

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Минулі дослідження змогли визначити лише для невеликої кількості метеоритів, знайдених на Землі, джерело їхнього походження, тобто від яких саме астероїдів вони відкололися. Тепер же автори досліджень, представлених у журналах Nature і Astronomy and Astrophysics, змогли з'ясувати, звідки взялися 90% усіх відомих метеоритів на нашій планеті, пише ScienceAlert.

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Раніше вчені з'ясували, що метеорити, які впали на Землю, мають скоріше за все спільне походження, але від таких саме астероїдів вони відкололися в більшості випадків залишалося загадкою.

Тепер уже вчені провели аналіз метеоритів, а також спостереження за астероїдами і траєкторією їхнього польоту, включно з траєкторіями польоту метеоритів, щоб визначити походження 90% усіх космічних каменів, що впали на нашу планету. Також астрономи застосували моделювання поведінки астероїдів.

Спочатку вчені провели дослідження метеоритів, які належать до класу хондрити. Свою назву космічні камені отримали через те, що вони складаються з дрібних частинок, званих хондрами. Ці частинки утворюються через швидке охолодження розплавленої породи. Астрономи вивчили хондрити типу H і L, які становлять приблизно 70% усіх метеоритів, що впали на Землю. Н-хондрити містять багато заліза, а L-хондрити — мало.

Зображення складу метеорита класу хондрит Фото: ScienceAlert

Як показало дослідження, всі ці метеорити колись були частиною астероїдів трьох родин, розташованих у головному поясі астероїдів між Юпітером і Марсом: родини Массалії, родини Карини і родини Короніди.

Учені з'ясували, що зіткнення астероїдів цих сімейств між собою призвели до викиду метеоритів класу хондрити, які потрапили на Землю. Дослідження засвідчили, що метеорити виникли внаслідок зіткнень у сімействі Массалії, які сталися 466 і 40 млн років тому, а в сімействах Карини і Короніди — 5,8 і приблизно 7,6 млн років тому відповідно.

За словами астрономів, більшість метеоритів, які впали на Землю і продовжують падати, з'явилися в набагато меншій кількості родин астероїдів, ніж передбачалося раніше.

Метеорит, знайдений у пустелі Атакама, Південна Америка Фото: ScienceAlert

Учені кажуть, що в цих родинах відбувалися зіткнення астероїдів, унаслідок яких утворювалася велика кількість уламків, а ті зі свого боку переживали нові зіткнення. Це призвело до того, що метеорити були викинуті з головного пояса астероїдів.

Крім хондритів вчені вивчили й інші метеорити і таким чином вони дослідили 90% космічного каміння, яке падало і продовжує падати на Землю. Джерелом ще 20% метеоритів були визнані сімейства астероїдів Верітас, Пулани та Еос.

Учені змогли з'ясувати, які астероїди стали "батьками" 90% метеоритів, знайдених на Землі Фото: Live Science

Тепер учені хочуть знайти джерело ще 10% метеоритів, що впали на нашу планету.

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