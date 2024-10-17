Марсохід NASA спостерігав сонячне затемнення на Марсі: який воно має вигляд (фото)

Марсохід Perseverance зробив фотографії, як більший із двох супутників Червоної планети проходить на тлі Сонця.

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У Марса є два супутники, що мають неправильну форму і більше схожі на астероїди, ніж на наш Місяць. Вони називаються Фобос і Деймос. Перший має більший розмір і саме він потрапив на нові фотографії марсохода NASA Perseverance разом із Сонцем. Колісний робот використовував одну зі своїх двох камер Mastcam-Z, щоб зробити знімки сонячного затемнення на Марсі. У цей час Фобос частково закрив собою Сонце, пише Space.

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2019 року марсохід Curiosity записав перше відео сонячного затемнення на Марсі, на якому видно, як Фобос і Деймос частково закривають собою Сонце

На нових зображеннях марсохода Perseverance можна побачити форму супутника Марса під назвою Фобос, яка нагадує картоплину. Фобос, який є найбільшим із двох супутників Червоної планети, не має сферичної форми, як Місяць або багато супутників інших планет Сонячної системи.

Фото: NASA

Фобос має розмір 27 на 22 на 18 кілометрів і обертається навколо Марса на дуже близькій відстані — 6000 км. Для порівняння Місяць обертається навколо Землі в середньому на відстані 384 400 км. При цьому супутник Марса має високу швидкість обертання — за один день супутник робить 3 оберти навколо Червоної планети.

Фобос за формою нагадує астероїд, але зараз учені вважають, що найімовірніше він таким не є. Взагалі, одна з найголовніших загадок Марса полягає в тому, звідки взялися його супутники. Якщо раніше припускали, що Фобос колись був астероїдом, який був захоплений гравітацією Марса, то зараз деякі вчені вважають, що це не так. Головний аргумент на користь цієї гіпотези звучить наступним чином: Фобос має майже ідеальну орбіту, а якби він був захопленим астероїдом, то його орбіта навколо Марса була б неправильна.

Наразі вчені, якщо йдеться про походження Фобоса і Деймоса, більше схиляються до того, що обидва супутники утворилися таким чином:

або з матеріалу, який залишився після формування Марса;

або з матеріалу, який був викинутий у космос унаслідок зіткнення Марса з іншим великим об'єктом.

Супутник Марса Фобос Фото: NASA

До речі, до марсохода Perseverance, який уже кілька разів спостерігав сонячне затемнення на Марсі, це явище фотографували його попередники. Марсоходи Spirit і Opportunity спостерігали 2004 року, як Фобос проходить на тлі Сонця. У 2019 році марсохід Curiosity записав перше відео сонячного затемнення на Марсі, на якому видно, як Фобос і Деймос частково закривають собою Сонце.

Нагадуємо, що вчені через 5 років після першого виявлення змогли підтвердити, що космічний камінь, який обертається навколо Сонця за тією самою орбітою, що й Сатурн, є троянським астероїдом планети, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що Всесвіт не такий, як ми уявляємо. Річ у тім, що телескоп Вебб додав загадок про космос. Деякі з найперших галактик, виявлених космічним телескопом Вебб, є дуже яскравими і це проблема для наших уявлень про Всесвіт.