Троянський, але не кінь: біля Сатурна вперше виявили незвичайний об'єкт, у Юпітера їх тисячі
Учені підтвердили давні здогадки, що у Сатурна є троянський астероїд, хоча цей об'єкт буде таким відносно недовго за космічними мірками.
Астрономи з'ясували, що виявлений 5 років тому космічний камінь біля Сатурна під назвою 2019 UO14 є троянським астероїдом. Ці камені обертаються навколо Сонця по тій самій орбіті, що й деякі планети Сонячної системи, адже не у всіх є троянські астероїди. Вони рухаються або попереду, або позаду планети під час орбітального руху. Це перший троянський астероїд Сатурна відомий вченим. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише IFLScience.
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Найбільше троянських астероїдів має Юпітер — їх у газового гіганта понад 13 000. У Урана є один троянський астероїд, у Землі — два, у Марса — 14, а у Нептуна — 31. Досі жоден троянський астероїд не було виявлено біля Сатурна, хоча передбачалося, що подібні камені там мають бути.
У 2019 році біля Сатурна було виявлено астероїд, який дістав назву 2019 UO14, але тільки за 5 років вчені з'ясували, за допомогою спостережень, що це саме троянський астероїд Сатурна.
Автори дослідження вважають, що цей камінь був захоплений гравітацією газового гіганта приблизно 2000 років тому. При цьому передбачається, що 2019 UO14 є кентавром. Ці об'єкти обертаються між Юпітером і Нептуном і мають властивості астероїдів і комет. Тобто вони схожі на астероїди, але можуть випускати газ унаслідок танення льоду на поверхні. Поки що вчені не помітили подібної активності у 2019 UO14, але якщо вона буде виявлена, то цей камінь стане першим в історії активним троянським астероїдом.
Учені вважають, що 2019 UO14 буде троянським астероїдом Сатурна відносно недовго за космічними мірками — приблизно 1000 років. І в цьому немає нічого дивного. Багато троянських астероїдів у Сонячній системі мають такий статус лише деякий час. Гравітаційний вплив інших планет переводить ці астероїди на інші орбіти, і вони перестають бути троянськими.
Автори дослідження вважають, що відсутність величезної кількості троянських астероїдів біля Сатурна можна пояснити гравітаційним впливом Юпітера. Ця планета розташована набагато ближче до головного поясу астероїдів, а тому може притягнути до себе багато космічних каменів. З іншого боку, у Сатурна гравітація менша, а тому газовому гіганту складніше захопити астероїди. Вчені вважають, що у Сатурна може бути більше троянських астероїдів, але їх ще належить виявити.
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