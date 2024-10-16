Троянський, але не кінь: біля Сатурна вперше виявили незвичайний об'єкт, у Юпітера їх тисячі

Учені підтвердили давні здогадки, що у Сатурна є троянський астероїд, хоча цей об'єкт буде таким відносно недовго за космічними мірками.

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Астрономи з'ясували, що виявлений 5 років тому космічний камінь біля Сатурна під назвою 2019 UO14 є троянським астероїдом. Ці камені обертаються навколо Сонця по тій самій орбіті, що й деякі планети Сонячної системи, адже не у всіх є троянські астероїди. Вони рухаються або попереду, або позаду планети під час орбітального руху. Це перший троянський астероїд Сатурна відомий вченим. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише IFLScience.

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Найбільше троянських астероїдів має Юпітер — їх у газового гіганта понад 13 000. У Урана є один троянський астероїд, у Землі — два, у Марса — 14, а у Нептуна — 31. Досі жоден троянський астероїд не було виявлено біля Сатурна, хоча передбачалося, що подібні камені там мають бути.

У 2019 році біля Сатурна було виявлено астероїд, який дістав назву 2019 UO14, але тільки за 5 років вчені з'ясували, за допомогою спостережень, що це саме троянський астероїд Сатурна.

У 2019 році біля Сатурна було виявлено астероїд, який отримав назву 2019 UO14, але тільки через 5 років вчені з'ясували, за допомогою спостережень, що це саме троянський астероїд Сатурна Фото: NASA

Автори дослідження вважають, що цей камінь був захоплений гравітацією газового гіганта приблизно 2000 років тому. При цьому передбачається, що 2019 UO14 є кентавром. Ці об'єкти обертаються між Юпітером і Нептуном і мають властивості астероїдів і комет. Тобто вони схожі на астероїди, але можуть випускати газ унаслідок танення льоду на поверхні. Поки що вчені не помітили подібної активності у 2019 UO14, але якщо вона буде виявлена, то цей камінь стане першим в історії активним троянським астероїдом.

Найбільше троянських астероїдів має Юпітер — їх у газового гіганта понад 13 000 Фото: NASA

Учені вважають, що 2019 UO14 буде троянським астероїдом Сатурна відносно недовго за космічними мірками — приблизно 1000 років. І в цьому немає нічого дивного. Багато троянських астероїдів у Сонячній системі мають такий статус лише деякий час. Гравітаційний вплив інших планет переводить ці астероїди на інші орбіти, і вони перестають бути троянськими.

Автори дослідження вважають, що відсутність величезної кількості троянських астероїдів біля Сатурна можна пояснити гравітаційним впливом Юпітера. Ця планета розташована набагато ближче до головного поясу астероїдів, а тому може притягнути до себе багато космічних каменів. З іншого боку, у Сатурна гравітація менша, а тому газовому гіганту складніше захопити астероїди. Вчені вважають, що у Сатурна може бути більше троянських астероїдів, але їх ще належить виявити.

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