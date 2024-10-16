У NASA повідомили, що у Сонця почалася фаза найвищої активності: що це означає (відео)

У кожному 11-річному сонячному циклі виникає сонячний максимум — і вчені заявили, що він уже настав.

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Учені з NASA і Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США 15 жовтня оголосили про те, що очікуваний сонячний максимум настав. Це означає, що у Сонця почалася фаза найвищої активності. Отже, протягом найближчого року можна буде очікувати дуже багато потужних спалахів на Сонці, які часто провокують появу сильної геомагнітної бурі на Землі, пише Phys.

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Сонячний цикл — це природний цикл Сонця, коли воно переходить від низької до високої активності. Протягом найактивнішої частини циклу, відомої як сонячний максимум, на Сонці відбуваються потужні виверження енергії, випромінювання і плазми

Кожні 11 років, поки триває сонячний цикл, Сонце переживає спад і підвищення своєї активності. Це означає, що у нашої зірки є фази сонячного мінімуму та сонячного максимуму. Останній настає приблизно в середині кожного сонячного циклу. Поточний 25-й цикл розпочався 2019 року.

Під час сонячного максимуму магнітні полюси Сонця міняються місцями і в нашої зірки настає пік активності. У цей час на Сонці з'являється більше сонячних плям, які являють собою регіони з холоднішою плазмою і з сильнішими магнітними полями. Розрив і нове з'єднання ліній магнітного поля викликають викиди енергії та випромінювання, відомі як сонячні спалахи. Що більше сонячних плям, то більше спалахів виникає на Сонці. Але особливо багато найсильніших спалахів з'являється якраз протягом сонячного максимуму.

Що більше сонячних плям, то більше спалахів виникає на Сонці. Але особливо багато найсильніших спалахів з'являється якраз протягом сонячного максимуму Фото: NASA

Вчені повідомили, що, згідно з даними спостережень за Сонцем, сонячний максимум у 25-му циклі вже настав, він триватиме приблизно протягом року.

Вчені очікують, що протягом року на Сонці відбуватиметься багато вивержень енергії та плазми, зокрема спалахів найвищого класу Х

Сонячні спалахи і супутні корональні викиди маси, тобто виверження плазми на Сонці, призводять до появи на Землі геомагнітної бурі різної потужності, а також яскравого полярного сяйва. Викиди випромінювання і сонячних частинок негативно впливають на роботу систем зв'язку та навігації на Землі, а також можуть спричиняти збій у роботі енергосистем.

Протягом кожного сонячного максимуму настає період найбільшої активності, але визначити цей період вчені зможуть тільки після того, як Сонце увійде у фазу сонячного мінімуму. Періоди найбільшої активності в сонячному максимумі можуть мати різну тривалість у різних сонячних циклах.

Учені очікують, що протягом року на Сонці відбуватиметься багато вивержень енергії та плазми, зокрема спалахів найвищого класу Х. Наприклад, у травні цього року такі потужні спалахи призвели до появи на Землі найсильнішої геомагнітної бурі за останні 20 років.

Поки що найпотужнішим спалахом на Сонці в 25-му циклі є викид випромінювання класу Х9.05, який стався 3 жовтня, як уже писав Фокус.

Найпотужнішим спалахом на Сонці у 25-му циклі поки що є викид випромінювання класу Х9.05

Вчені з NASA мають намір отримати більше інформації і про саме Сонце, і про його активність у грудні цього року, коли сонячний зонд "Паркер" підлетить до зірки на найближчу відстань, де не бував ще жоден космічний апарат.

Також Фокус писав про те, що у дуже яскравої комети, яка прилітає раз на 80 000 років, виявлено неможливий другий хвіст. У комети C/2023 A3, яка нещодавно підлетіла на найближчу відстань до Землі, був помічений "антихвіст", який кидає виклик фізиці.